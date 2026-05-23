El exjugador de Los Pumas Patricio Albecete fue procesado por violencia de género contra Pamela Pombo

Patricio Albacete fue procesado por violencia de género contra Pamela Pombo y la Justicia ordenó medidas cautelares y embargo.

Patricio Albacete, exjugador de Los Pumas y Toulouse, fue procesado por la Justicia en una causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad agravada contra Pamela Pombo. Aunque continuará en libertad mientras avanza la investigación, el tribunal dispuso medidas cautelares, exclusión del hogar y un embargo millonario sobre sus bienes.

La situación judicial de Albacete sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires resolviera procesarlo por delitos vinculados a violencia de género contra su exesposa, la modelo y fisicoculturista Pombo.

La resolución judicial sostiene que existen elementos suficientes para imputarle, de manera provisoria, hechos compatibles con privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves agravadas en un contexto de violencia doméstica.

A pesar de la gravedad de la acusación, el exintegrante de Los Pumas seguirá en libertad mientras continúa el proceso judicial. Sin embargo, la Justicia ordenó restricciones y medidas de protección para la denunciante, además de un embargo preventivo por 30 millones de pesos sobre los bienes del formado en el club Manuel Belgrano.

Los episodios denunciados por Pamela Pombo

De acuerdo con la causa, los hechos investigados ocurrieron en el departamento que ambos compartían sobre la calle Libertad al 1500, en el barrio porteño de Recoleta. Aunque la pareja estaba separada formalmente desde hacía aproximadamente siete meses, continuaban viviendo bajo el mismo techo, situación que habría derivado en reiterados conflictos y episodios de tensión.

El expediente judicial menciona dos hechos centrales. En uno de ellos, según la denuncia, Albacete habría cerrado con llave la puerta del departamento para impedir que Pamela Pombo abandonara el lugar durante cerca de 20 minutos. La resolución sostiene además que, durante ese episodio, el ex rugbier le habría dicho: “De acá no te vas”.

En otro hecho similar, también habría obstaculizado nuevamente la salida de su ex pareja, limitando su libertad ambulatoria. Para el tribunal, estas conductas configuran, en principio, el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo matrimonial existente entre ambos.

Qué dice el fallo judicial contra el ex jugador de Los Pumas

El fallo, difundido por Infobae, incorpora además referencias a jurisprudencia argentina y tratados internacionales vinculados a la protección de las mujeres frente a situaciones de violencia de género. Entre ellos aparece especialmente la Convención de Belém do Pará, que establece que cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico o afecte la autonomía de una mujer por razones de género constituye violencia.

La Justicia también remarcó que para que exista privación ilegítima de la libertad no resulta indispensable que la víctima permanezca encerrada físicamente o inmovilizada. Según el criterio judicial, alcanza con que exista un impedimento concreto impuesto por el agresor que limite la capacidad de actuar libremente o la obligue a someterse a su voluntad.

Además, la investigación incorpora distintos episodios de violencia física que fueron encuadrados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Según surge del expediente, estos hechos no habrían sido situaciones aisladas, sino parte de una dinámica reiterada de intimidación, control y agresiones dentro del ámbito doméstico.

Las medidas cautelares que deberá cumplir Albacete

Pese al procesamiento, el juzgado decidió que Albacete continúe en libertad, aunque bajo estrictas medidas cautelares. Entre las disposiciones más importantes figura la exclusión del domicilio compartido durante un plazo de 90 días. Paralelamente, se ordenó el reintegro de Pombo a la vivienda y se autorizó la entrega de un botón antipánico como medida de protección.

La Justicia también estableció un embargo preventivo por 30 millones de pesos sobre los bienes del ex jugador de Los Pumas, con el objetivo de garantizar eventuales indemnizaciones, costas judiciales o futuras responsabilidades económicas derivadas de la causa.

Cómo sigue la investigación judicial

Tras el procesamiento, el expediente volverá ahora a manos de la fiscalía, que continuará con la investigación para determinar los próximos pasos del caso. El Ministerio Público evaluará si corresponde avanzar con nuevas medidas de protección para Pamela Pombo o profundizar la calificación penal de los hechos denunciados.

Mientras tanto, el caso ya genera fuerte repercusión tanto en el ámbito judicial como en el deportivo, debido a la trayectoria pública de Albacete y a la gravedad de las acusaciones que enfrenta.