Barcelona vs. Napoli por UEFA Europa League: hora, TV y posibles formaciones

El Barcelona de Xavi Hernández recibe al Napoli por los dieciseisavos de final de ida de la UEFA Europa League en el Camp Nou. Enterate todos los detalles.

El Barcelona tiene un compromiso complicado este jueves 17 de febrero ante su gente a partir de las 14:45 (hora argentina). El Camp Nou le abrirá sus puertas al duelo entre el elenco "Blaugrana" y el Napoli por la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. Se medirán con el objetivo de sacar ventaja de cara a la vuelta que se jugará una semana después en el Estadio Diego Armando Maradona de la ciudad italiana.

La realidad en las ligas de ambos clubes es muy distinta, ya que ambos se encuentran en puestos diferentes en sus respectivas tablas. El elenco napolitano, tercero en el Calcio, es superior y candidato a avanzar de ronda. Los de Xavi, quintos en La Liga, están en la mencionada instancia luego de terminar terceros en el grupo de Champions League que compartieron con Bayern Munich, Benfica y Dinamo de Kiev.

Barcelona tendrá enfrente este duelo de carácter internacional en el que no le quedará otra opción que rendir bien, teniendo en cuenta que también fue eliminado de la Supercopa de España y la Copa del Rey.. El DT confirmó en conferencia de prensa que realizará cambios con respecto a los últimos duelos. La baja más sensible, por descanso, será la de Sergio Busquets. Esto se suma al brasileño Dani Alves, quien no está inscripto para el certamen.

El elenco italiano no contará con algunas de sus habituales titulares para este compromiso ante el "Blaugrana". Matteo Politano y Stanislav Lobotka no serán de la partida, ya que sufrieron diversas lesiones durante el partido ante el Inter el sábado 12 de febrero por la fecha 25 del Calcio. Sin embargo, sí tendrá a Lorenzo Insigne, su jugador estrella, dentro de los 11 que saltarán al campo de juego.

Cómo ver el partido online

Barcelona y Napoli se enfrentarán este jueves en el Camp Nou y el encuentro será transmitido por la pantalla de ESPN y Star+ a partir de las 14:45. La opción para verlo por internet por medio de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

Posibles formaciones de Barcelona vs. Napoli

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Jordi Alba; Pedri González, Nico González o Riqui Puig, Frenkie de Jong; Adama Traoré, Ferrán Torres, Dembelé o Gavi. DT: Xavi Hernández.

Napoli: David Ospina; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Mário Rui; André Aguissa, Fabián Ruiz, Elif Elmas, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen. DT: Luciano Spaletti.

Árbitro: István Kovács