Estudiantes (LP) vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: cuando juegan, formaciones y como ver en vivo

Estudiantes (LP) vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: cuando juegan

Estudiantes buscará mantener su gran momento cuando reciba a Independiente Rivadavia este jueves en La Plata, con la misión de extender su racha de dos triunfos consecutivos que lo mantienen como puntero de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El Pincha llega entonado tras vencer a Racing en el Cilindro y con la mirada puesta también en su próximo compromiso de octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, mientras que la Lepra mendocina arranca de buena manera el certamen y viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes e Independiente Rivadavia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes e Independiente Rivadavia?

El partido entre Estudiantes e Independiente Rivadavia por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura se jugará este jueves 7 de agosto de 2025, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Sebastián Zunino.

El conjunto platense llega a este compromiso tras dos victorias consecutivas que le dieron aire al equipo y lo posicionaron como puntero de la Zona B del Clausura. Los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de vencer a Racing en el Cilindro y buscan llegar con tres triunfos al hilo al crucial duelo ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores, que se disputará la próxima semana en Paraguay.

En cuanto a refuerzos, Estudiantes continúa trabajando en el mercado de pases con la esperanza de que Marcos Rojo regrese al club tras ser borrado en Boca Juniors. Además, hubo contactos con Manuel Lanzini, quien no será tenido en cuenta por Gallardo en River Plate. Leonardo Suárez fue oficialmente presentado como nuevo refuerzo del Pincha en los últimos días, sumándose a un plantel que busca competir en múltiples frentes.

Este partido será clave para Estudiantes no solo para mantener la punta de la zona, sino también para llegar entonado al partido en Paraguay ante Cerro por la Copa Libertadores. El equipo se prepara para ambos encuentros y el entrenador Eduardo Domínguez deberá definir qué hacer con Guido Carrillo, quien fue operado por una fractura en el tabique y trabaja de manera diferenciada por una molestia muscular.

Por su parte, Independiente Rivadavia quiere seguir estirando su buen presente tras un inicio irregular en el Clausura. Los mendocinos acumulan cuatro puntos en tres partidos disputados, producto de una victoria ante Barracas Central, un empate con Belgrano y una derrota frente a Newell's Old Boys. La semana pasada avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras derrotar 2-1 a Central Córdoba de Rosario.

El equipo de Alfredo Berti se ha convertido en un conjunto firme y difícil de vencer, ya que solo cayó en 2 de las últimas 13 presentaciones contando todas las competencias. Los mendocinos tienen en Sebastián Villa, el ex Boca Juniors, a su principal figura y arma de ataque, quien a partir de su velocidad desequilibra y genera peligro en todo momento. Además, incorporaron refuerzos como los ex Gimnasia Tomás Muro y Ezequiel Bonifacio, y el regreso especial de Alex Arce, máximo goleador del histórico ascenso del club en 2023.

El historial reciente favorece a un Independiente Rivadavia que ha demostrado ser un rival incómodo independientemente de los nombres. La Lepra llega con siete días de descanso y la intención de repetir el mismo equipo que enfrentó a Central Córdoba por Copa Argentina, aprovechando el buen momento físico y futbolístico que atraviesa el plantel.

Formaciones probables de Estudiantes e Independiente Rivadavia

El técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, meterá cambios y algunos juveniles para este encuentro. La continuidad de Román Gómez y el ingreso de Gastón Benedetti por el costado izquierdo son dos novedades esperadas. Sin embargo, la mayor sorpresa sería la inclusión de Ramiro Funes Mori en lugar de Facundo Rodríguez.

En el mediocampo también habrá modificaciones, con la posible titularidad del juvenil Mikel Amondarain, quien podría compartir la mitad de la cancha con Santiago Ascacibar. Fabricio Pérez, que ya convirtió un gol importante en Copa Argentina, podría jugar desde el inicio. Además, Tiago Palacios, quien negocia su salida a Rusia, será convocado y seguramente será titular, mientras que Lucas Alario iría de entrada ante la ausencia de Guido Carrillo.

Por el lado de Independiente Rivadavia, el técnico Alfredo Berti tiene la ventaja de contar con siete días de descanso y la intención de repetir el mismo equipo que enfrentó a Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina. La idea del entrenador es mantener la base que viene funcionando bien, con Sebastián Villa como la principal carta de ataque del conjunto mendocino.

Los refuerzos incorporados en el último mercado de pases podrían tener protagonismo, especialmente Alex Arce, cuyo regreso genera mucha expectativa en la hinchada tras ser el máximo goleador del ascenso. El colombiano Santiago Muñoz Gómez y Leonel Bucca también están a disposición del técnico para este importante compromiso en La Plata.

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios.

Probable formación de Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Kevin Retamar, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Sebastián Villa, Alex Arce.

Estudiantes vs Independiente Rivadavia: Ficha técnica