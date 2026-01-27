Espanyol vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

El cotejo entre Espanyol y Alavés, por la fecha 22 de la Liga, se jugará el próximo viernes 30 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el el Cornellá-El Prat.
Así llegan Espanyol y Alavés
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 2 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 9 en su arco.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés llega con ventaja tras derrotar a Betis con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 9.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Alavés quien ganó 2 a 1.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 34 puntos (10 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|52
|21
|17
|1
|3
|35
|2
|Real Madrid
|51
|21
|16
|3
|2
|28
|3
|Atlético de Madrid
|44
|21
|13
|5
|3
|21
|5
|Espanyol
|34
|21
|10
|4
|7
|0
|15
|Alavés
|22
|21
|6
|4
|11
|-8
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 23: vs Villarreal: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 23: vs Getafe: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Alavés, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas