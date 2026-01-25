El MDF busca un PJ alineado con Kicillof en medio de las tensiones por la unidad

Encabezados por los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez, un sector del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se reunió este sábado en Castelli e insistió en la necesidad de contar un Partido Justicialista alineado con la gestión provincial y el proyecto del gobernador Axel Kicillof. El renovado reclamo se dio en medio de la tensión por las negociaciones para llegar a una lista de unidad, que esta semana estuvieron condimentadas por las idas y vueltas en torno al padrón que se utilizará. Tras varias discusiones, recién este sábado el padrón fue subido a la web del PJ, con la salvedad de que el distrito La Matanza -el más populoso- debe ser revisado por la justicia electoral.

La fecha clave será el próximo 8 de febrero, cuando vence el plazo para la presentación de las candidaturas. Hasta tanto, se repetirá la situación de los cierres de lista de las elecciones bonaerenses de septiembre y de las nacionales de octubre, con guerra de nervios y amenazas de ruptura. En ambos antecedentes se alcanzó un esquema de unidad, aunque forzado. La apuesta vuelve a ser alcanzar un acuerdo, pero con salvedades. En el MDF insisten en que la nueva estructura peronista bonaerense, que reemplace a la actual encabezada por Máximo Kirchner, debe estar conducida por alguien consustanciado con el trabajo político de Kicillof y contemplar, además, un reconocimiento de su sector como el mayoritario. Caso contrario, sostienen, la definición quedará en manos de los afiliados en la elección interna convocada para el 15 de marzo.

La posibilidad de una interna fue lo que detonó las tensiones de esta semana en torno al padrón a utilizar. Desde el MDF venían denunciando que las fichas de sus nuevos afiliados no habían sido cargadas, por lo que reclamaban la confección de un padrón nuevo. Finalmente, se alcanzó un acuerdo para utilizar el padrón existente con la incorporación de hasta un 5% de nuevas afiliaciones por distrito. En ese contexto, hubo cruces por la difusión por las redes sociales de un supuesto nuevo padrón que no era real. Recién en la madrugada de este sábado -dos días después de lo estipulado- la junta electoral que preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, subió el definitivo a la web pjbonaerense.org.ar. La única salvedad fue que junto al distrito La Matanza se colocó la aclaración "(A ratificar por la justicia electoral)".

El motivo de la controversia fue que en La Matanza se habían incorporado 5.898 fichas cuando el 5% habilitado era 5.852. Es decir, 46 afiliaciones de más. "Vamos a quitar 46 compañeros del padrón, no va a hacer falta que lo resuelva el juez electoral", ironizaban cerca de Kicillof. Que un foco de tirantez estuviera puesto en La Matanza no era casual. Se trata del distrito de referencia de la vicegobernadora Verónica Magario, quien sigue siendo mencionada como la principal carta del MDF para la presidencia del PJ.

Desde el sector de Axel enumeraban las razones. Primero, porque obviamente está identificada con la gestión provincial y con Kicillof. Segundo, por su pertenencia a La Matanza, la "capital" del peronismo. Tercero, porque no tiene posibilidades de ser candidata a gobernadora en 2027, lo que evita que sea vista como una competidora para otros dirigentes con aspiraciones. Otros nombres que se barajan desde el MDF como el del intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, sí podrían eventualmente proyectarse hacia la gobernación.

Por ahora, no surgieron alternativas desde La Cámpora acerca de quién proponen como sucesor, más allá de que en algún momento el propio Máximo Kirchner no descartó la posibilidad de continuar al frente del partido. El nombre que se menciona en ese sector como posible candidato de consenso es el del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. De hecho, Otermín viene participando de las conversaciones iniciales para intentar alcanzar la unidad con los jefes comunales alineados con Kicillof. Pero desde el MDF subrayan que el lomense es un amigo personal de Máximo y que no puede ser considerado una opción "de unidad".

La presentación de otros armados también podría complicar las negociaciones, ya que obligaría a ir a las urnas. Por eso, generó ruido que desde el Movimiento Evita volviera a surgir la idea de una candidatura de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien el año pasado ya había deslizado esa posibilidad. "Se viene Mariel", apareció pintado en paredones del Conurbano. En el entorno de Kicillof advertían que se trataba de una iniciativa impulsada únicamente por Fernández y el dirigente Emilio Pérsico, porque el resto del Evita -que responde a los dirigentes Gildo Onorato y Eduardo "Cholo" Ancona- está alineado con el gobernador. También el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, avisó que podía presentarse para el PJ, aunque puso en duda la transparencia del padrón.

"Se necesita un Partido Justicialista que acompañe las políticas y las iniciativas del gobernador Axel Kicillof", insistieron este sábado los dirigentes del MDF reunidos en Castelli. "No hay 2027 sin 2026", avisó Katopodis. Bianco planteó el encuentro como un mojón en "el camino de la construcción de una alternativa". Habrá que esperar unos días para saber si todos en el peronismo bonaerense se enfocan en la misma propuesta o si persisten las diferencias.