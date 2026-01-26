FOTO DE ARCHIVO: Un cartel señala las oficinas de Sarepta Therapeutics en Cambridge, Massachusetts

La ‍terapia génica de Sarepta Therapeutics para un trastorno progresivo de desgaste ‍muscular ha demostrado ⁠un beneficio sostenido en la capacidad de los pacientes para controlar y coordinar el movimiento, según los datos a tres años de un estudio de fase avanzada publicados el lunes.

Las acciones de la empresa subían más de un 7% en las ‌operaciones previas a la apertura ⁠de la sesión.

La terapia, ⁠Elevidys, ayudó a los pacientes a realizar actividades físicas como saltar, ponerse de pie ‍sobre una pierna y saltar sobre un pie, mejor que ⁠un grupo preplanificado de ‌pacientes no tratados ajenos al ensayo, informó la empresa el lunes.

El estudio inscribió a participantes con distrofia muscular de Duchenne que tenían entre cuatro y ‌siete ‌años en el momento del tratamiento y todavía eran capaces de caminar.

La compañía dijo que los tratados con Elevidys mostraron un 73% de ​ralentización de la progresión de la enfermedad medida por el tiempo para levantarse del suelo en comparación con el grupo de control externo.

Sarepta se ha enfrentado a un mayor escrutinio sobre la seguridad y eficacia ‍de Elevidys tras la muerte el año pasado de dos adolescentes no ambulatorios debido a un fallo hepático agudo asociado al tratamiento.

La evidencia de mejoras funcionales a ​largo plazo podría ayudar a restablecer la confianza en el tratamiento y respaldar un ​uso más amplio en un momento en que la empresa se enfrenta a ⁠un debilitamiento de las ventas.

Con información de Reuters