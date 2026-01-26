Terapia génica de Sarepta para distrofia muscular de Duchenne ralentiza su progresión, muestran datos

La terapia génica de Sarepta Therapeutics para un trastorno progresivo de desgaste muscular ha demostrado un beneficio sostenido en la capacidad de los pacientes para controlar y coordinar el movimiento, según los datos a tres años de un estudio de fase avanzada publicados el lunes.
Las acciones de la empresa subían más de un 7% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.
La terapia, Elevidys, ayudó a los pacientes a realizar actividades físicas como saltar, ponerse de pie sobre una pierna y saltar sobre un pie, mejor que un grupo preplanificado de pacientes no tratados ajenos al ensayo, informó la empresa el lunes.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El estudio inscribió a participantes con distrofia muscular de Duchenne que tenían entre cuatro y siete años en el momento del tratamiento y todavía eran capaces de caminar.
La compañía dijo que los tratados con Elevidys mostraron un 73% de ralentización de la progresión de la enfermedad medida por el tiempo para levantarse del suelo en comparación con el grupo de control externo.
Sarepta se ha enfrentado a un mayor escrutinio sobre la seguridad y eficacia de Elevidys tras la muerte el año pasado de dos adolescentes no ambulatorios debido a un fallo hepático agudo asociado al tratamiento.
La evidencia de mejoras funcionales a largo plazo podría ayudar a restablecer la confianza en el tratamiento y respaldar un uso más amplio en un momento en que la empresa se enfrenta a un debilitamiento de las ventas.
Con información de Reuters