Aunque las temperaturas serán elevadas, no se prevé que superen los 40 grados en las zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la alerta por temperaturas extremas seguirá vigente este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en ocho provincias más. Aunque las temperaturas serán elevadas, no se prevé que superen los 40 grados en las zonas afectadas.

Las provincias bajo nivel amarillo de alerta son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Chaco, mientras que en San Luis, específicamente en Villa Mercedes y La Toma, la advertencia sube a nivel naranja, indicando un riesgo mayor.

En el AMBA, las temperaturas oscilarán entre 25 y 34 grados, con un cielo mayormente nublado y algo de viento leve durante el día. Para la noche, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El pico de calor se anticipa para el lunes, con una máxima que podría llegar a los 36 grados, y un descenso en la temperatura recién a partir del miércoles. Mientras tanto, el SMN advierte que el martes por la mañana podría haber lluvias y chaparrones con una probabilidad de hasta el 40%.

En el AMBA, las temperaturas oscilarán entre 25 y 34 grados,

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores

Lunes: cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y luego al sur y las marcas térmicas irán de los 26 a los 37 grados, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Martes: chaparrones entre la madrugada y la mañana y cielo parcialmente nublado entre la tarde y la noche, con vientos del sur rotando al sudeste y los termómetros marcando entre 23 y 34 grados.

Miércoles: cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 31.

Jueves: cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 32 grados, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.

Viernes: cielo parcialmente nublado, vientos del este cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 23 y 31 grados.

Sábado: cielo mayormente nublado y vientos del noroeste rotando al este, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 31.

Provincias bajo alerta por tormentas

Por otra parte, el SMN mantiene activas alertas por tormentas en diez provincias. Las zonas más afectadas serán el sur de Buenos Aires, gran parte de La Pampa, casi toda Mendoza, el sureste de San Juan y el sur de San Luis, donde rige una alerta naranja debido a fenómenos intensos con ráfagas, caída de granizo y abundante agua en períodos cortos.

En tanto, otras regiones como el oeste de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el este de Río Negro, el sur de Córdoba, gran parte de San Luis, el centro de San Juan, el noroeste de Mendoza, el suroeste de La Rioja, el norte de Jujuy y el norte de Salta permanecen bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias acompañadas por actividad eléctrica y ocasional granizo.

Los noroeste y sur de Santa Cruz también están en alerta amarilla por lluvias y vientos, con ráfagas que podrían afectar la circulación y visibilidad en rutas, además de complicar zonas vulnerables. Por este motivo, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y respetar las indicaciones de protección civil.