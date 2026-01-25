El príncipe Harry volvió a enfrentar a Donald Trump.

El príncipe Harry volvió a protagonizar un cruce con Donald Trump a raíz de las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la actuación de la OTAN en Afganistán. Las palabras del mandatario, emitidas en una entrevista para Fox News, cuestionaron el compromiso de los países aliados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo que generó una fuerte reacción desde Reino Unido.

En Londres, tanto la opinión pública como las autoridades consideraron ofensivos los comentarios de Trump. El primer ministro Sir Keir Starmer calificó esas declaraciones como “insultantes y francamente atroces”, destacando el sacrificio de las fuerzas británicas en la guerra. En ese marco, el duque de Sussex decidió emitir un comunicado a través de la BBC que reflejó su experiencia personal en el conflicto.

Harry recordó que él mismo sirvió en Afganistán en dos misiones y destacó la profundidad de sus vínculos con quienes estuvieron allí: “Serví allí. Hice amigos para toda la vida allí. Y perdí amigos allí”. Además, subrayó el impacto humano del conflicto: 457 soldados británicos perdieron la vida y miles de familias quedaron marcadas para siempre. “Madres y padres enterraron a sus hijos. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias”, afirmó.

El príncipe evitó atacar personalmente a Trump, pero dejó claro que “esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto”. Así, defendió la importancia de preservar los valores de diplomacia y paz, incluso en medio de debates tan tensos.

El historial de las peleas de Trump y el príncipe Harry

Este enfrentamiento verbal también revive episodios pasados entre Harry y Trump. Hace un año, el presidente aseguró que no expulsaría al príncipe de Estados Unidos, a pesar de polémicas relacionadas con su solicitud de visado y supuestas declaraciones falsas. Trump había declarado: “Le dejaré en paz”, aunque no dudó en criticar duramente a Meghan Markle, calificándola de “terrible” y diciendo que “ya tiene suficientes problemas con su mujer”.

Actualmente, sigue abierto el debate sobre la legalidad del visado de Harry, impulsado por la Heritage Foundation, mientras la Administración Biden mantiene en secreto la documentación relacionada. En plena campaña electoral, Trump volvió a amenazar con revocar el permiso de residencia si se confirmaban irregularidades, lo que generó temor de deportación en el hijo de Carlos III.