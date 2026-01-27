MasterChef Celebrity 2025 quién se fue ayer lunes 26 de enero.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo ayer, lunes 26 de enero, su decimotercera gala de eliminación. Fue la primera luego del repechaje, marcando el final definitivo del camino para uno de los famosos participantes. Siete de ellos volvieron a poner sus manos en las hornallas más famosas del país, aunque para uno de ellos fue la última vez.

En este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los concursantes deja las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) decida que fue el peor plato de la noche. Luego de las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, "Momi" Giardina y Sofi Martínez (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono, junto a Emilia Attias que se fue y volvió), ayer se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron ayer 26 de enero

Tras un mal desempeño tanto con el delantal blanco, como con el gris, tuvieron que volver a cocinar Miguel Ángel Rodríguez, el "Chino" Leunis, Ian Lucas, Esther Goris, Rusherking y Evangelina Anderson. A ellos se les sumó Maxi López, que tuvo el peor plato en la gala de beneficios.

Para el desafío de ayer, los participantes tuvieron que hacer una pasta de diseño. Sin importar cuál sea su variedad (ravioles, fideos, ñoquis y demás), tenía que estar coloreado tal y como la invitada de la noche, Mena Duarte (fundadora de Tita la Vedette), les explicó al comienzo de la emisión.

Los siete cocineros que participaron de la gala de eliminación de anoche.

¿Quién fue el eliminado de ayer?

El mano a mano final por la permanencia en el reality fue entre Maxi López, que venía de la gala de beneficios, y Esther Goris, una de las que (junto a Rusherking) se había ganado el derecho de estar en el programa mediante el repechaje. Finalmente, el jurado decidió que sea el exfutbolista quien siga en competición, dejando a la actriz sin delantal y despidiéndose de manera sumamente prematura.