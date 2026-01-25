Pelo suelto y calor: 5 consejos para mantenerlo fresco y sin frizz

Usá un shampoo ligero y aplicá el acondicionador solo de medios a puntas para no cargar las raíces.

Llevar el pelo suelto en verano puede ser una batalla contra el sudor, el frizz y el aspecto de "bola de pelos". Con estos consejos prácticos, vas a poder lucirlo con comodidad, frescura y estilo, incluso en los días más calurosos.

5 consejos para llevar el pelo suelto aun con calor

Desde cómo lavarlo hasta cómo peinarlo al salir, pequeños cambios marcan una gran diferencia. Acá te dejamos una guía para que el calor no decida por vos cómo llevar tu cabello.

1. El lavado correcto: la base de todo empieza en la ducha

En verano, el cuero cabelludo suda más y acumula más residuos. Usar un shampoo ligero, purificante o para uso frecuente es clave. Evitá los shampoos muy cremosos o hidratantes en exceso, que pueden pesar el pelo y hacerlo lucir graso más rápido.

El acondicionador es tu aliado, pero aplicalo solo de medios a puntas. Evitá ponerlo en las raíces, porque eso aplasta el volumen y acelera la aparición de grasa. Enjuagalo muy bien con agua fría o tibia; el agua caliente estimula las glándulas sebáceas.

2. Secado estratégico: menos calor, más aire

Si podés, dejá que se seque al aire naturalmente. Si usás secador, terminá siempre con un chorro de aire frío para sellar la cutícula del cabello. Esto le da brillo y ayuda a controlar el frizz.

Para dar volumen desde la raíz sin calor, probá este truco: después de lavar, separá el pelo en dos secciones y hacete dos trenzas flojas. Dejalas secar así. Al soltarlas, tendrás ondas con volumen natural y cero daño térmico.

3. Los peinados "salvavidas" para el día a día

No tiene que ser todo o nada. Los peinados semirecogidos son la solución perfecta. Una coleta alta pero suelta, dejando algunos mechones alrededor del rostro, mantiene la nuca fresca y es muy favorecedor.

Una trenza lateral o dos trenzas bajas y flojas también son ideales. Controlan el pelo sin aplastarlo y, al deshacerlas, crean una onda natural preciosa. Son prácticos y estilosos para cualquier plan.

4. Cómo combatir el archienemigo: el frizz húmedo

La humedad ambiental es la causa principal del frizz. Para contrarrestarla, usá productos anti-humedad o que definan el rulo. Una gota de sérum o aceite para puntas (nunca en raíces) aplaca los pelitos rebeldes al instante.

Un truco infalible es pasar un paño de microfibra o una remera de algodón suavemente por tu pelo después de aplicar el producto, en lugar de frotarlo con una toalla común. Reduce el frizz desde el primer momento.

5. Refrescate durante el día sin arruinar el peinado

Llevá en la cartera un spray refrescante para el cabello (hay muchos con fórmulas ligeras) o incluso un agua termal en spray. Rocialo a distancia sobre el pelo, no directamente en el cuero cabelludo, y pasá los dedos suavemente para distribuir.

Para absorber el exceso de grasa de las raíces al final del día sin polvos secos, podés usar un pañuelo o bandana ancha. Anotalo como un accesorio que, además de estilo, te soluciona un problema práctico.