Aumenta la AUH: la Anses oficializó el nuevo monto a partir de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó, este martes, los nuevos valores para la AUH y AUE, así como para las Asignaciones Familiares de trabajadores en relación de dependencia, que regirán a partir de febrero de 2026, aplicando un aumento del 2,85% en línea con la fórmula de movilidad que ajusta mensualmente por inflación.

A través de la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo Fernando Omar Bearzi, el organismo estableció los nuevos montos y los topes de ingresos vigentes para acceder al cobro del salario familiar (SUAF) y otras prestaciones de la Ley 24.714.

A quiénes alcanza el aumento del 2,85% para febrero

El incremento del 2,85% impactará en los bolsillos de:

Trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados).

(públicos y privados). Monotributistas .

. Jubilados y pensionados .

. Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

. Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) , cuyos montos también se ajustan por este índice.

y por , cuyos montos también se ajustan por este índice. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

También se actualizó el "techo" de ingresos permitido para percibir el beneficio. En este sentido, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, todo el grupo quedará excluido del cobro de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia, independientemente de que la suma de los ingresos familiares no supere el tope máximo global.

Los nuevos montos de la AUH y las asignaciones universales desde febrero de 2026

Asignación por Embarazo (AUE) : el monto general se fija en $129.096 , mientras que para las localidades comprendidas en Zona 1 asciende a $167.825 .

AUH : la asignación alcanza los $129.096 a nivel general y los $167.825 en Zona 1 .

Asignación por Hijo con Discapacidad : el valor general es de $420.354 , con un monto diferencial de $546.461 para Zona 1 .

Ayuda Escolar Anual : se establece un monto único de $42.039 , tanto para el valor general como para Zona 1 .

Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad : el beneficio se fija en $42.039 , sin distinción entre valor general y Zona 1 .

Nacimiento : la asignación por nacimiento alcanza los $75.246 , monto que se mantiene sin variación entre el valor general y Zona 1 .

Adopción : el beneficio por adopción se establece en $449.888 , tanto para el valor general como para Zona 1 .

Cuidado de Salud – Hijo : el monto general es de $129.096 , mientras que en Zona 1 asciende a $167.825 .

Cuidado de Salud – Hijo con Discapacidad: la asignación se ubica en $420.354 a nivel general y en $546.461 para Zona 1.

La Zona 1 abarca a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como al Partido de Patagones (provincia de Buenos Aires).