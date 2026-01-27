El índice de confianza en el gobierno de Milei volvió a caer en enero

El Indice de Confianza (ICG) en el gobierno de Javier Milei que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a caer en enero: bajó un 2,8% respecto al mes anterior y quedó en 2,40 puntos. El dato implica además una caída interanual del 8% frente a enero de 2025. Aunque en diciembre la baja había sido casi imperceptible (0,1%), el hecho de que se registren dos meses consecutivos en descenso podría estar marcando el fin del envión positivo de imagen que el Presidente había logrado tras el triunfo en las elecciones legislativas de octubre.

El ICG de la Di Tella fue elaborado entre el 5 y el 15 de enero. El estudio, que se realiza mensualmente desde hace varios años, es considerado un fiel predictor del humor social, con sus alzas y sus bajas. En este contexto, si bien Milei registró una caída, el nivel actual de confianza se ubica un 5,2% por encima del medido en enero de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 55,3% mayor que el de enero de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. Con 2,40 puntos, el ICG comienza el año ubicándose apenas por debajo del promedio de la gestión Milei (2,44 puntos), pero un poco por encima del promedio del año 2025, que fue de 2,35 puntos.

El ICG se construye a partir de cinco subíndices, que en enero registraron bajas en todos los casos. Las caídas más pronunciadas se registraron en Eficiencia (-3,9%) y Honestidad (-3,6%), que quedaron en 2,23 y 2,69 puntos, respectivamente. El subíndice de evaluación de Gobierno cayó un 2,6% y quedó en 2,22 puntos; en Capacidad la baja fue del1,7%, hasta 2,84 puntos, mientras que Interés la baja fue de 1,5% y midió 2,01 puntos. Pese a las caídas generalizadas, la jerarquía de los subíndices se mantuvo sin cambios, con Capacidad como el de mayor nivel e Interés como el más bajo.

Una característica que acompañó al proyecto de ultraderecha de Milei desde sus inicios es que su nivel de apoyos es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Ese patrón se mantiene, aunque en enero la caída de respaldos fue más pronunciada en el segmento masculino. El índice se ubicó en 2,52 puntos entre los hombres, con una baja del 5,3%, y de 2,27 puntos entre las mujeres, donde el retroceso fue apenas del 0,4% respecto al mes anterior. En consecuencia, la brecha entre ambos grupos se redujo por segundo mes consecutivo, alcanzando los 0,25 puntos. Para comparar, en noviembre pasado esa diferencia era de 0,45 puntos.

Algo similar ocurre en la división por edades. Además de los hombres, una particularidad de Milei fue que siempre registró más apoyos entre los más jóvenes. Si bien sigue siendo así, el segmento que va de 18 a 29 años quedó en 2,70 puntos, también fue el que más cayó: un 7,5%. El segmento de 30 a 49 años continuó siendo el más rezagado con 2,17 puntos y una baja del 6,5%. Por último, entre los mayores de 50 años se registró un leve aumento (0,8%), alcanzando un ICG de 2,52 puntos.