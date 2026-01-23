ANSES oficializó el aumento de la AUH para febrero: cuánto vas a cobrar

El aumento del 2,85% lleva la AUH a $128.983 mensuales por cada hijo a cargo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá a partir de febrero del 2026. Este aumento responde a la actualización mensual por inflación que establece la ley.

El organismo informó que el incremento será del 2,85%, tomando como referencia los índices oficiales del INDEC. Este ajuste es automático y busca preservar el poder adquisitivo del beneficio ante la suba general de precios. Es un derecho que se aplica sin necesidad de trámites.

El pago de este nuevo monto no requiere ninguna gestión adicional por parte de los titulares. Se acreditará de manera directa en la cuenta bancaria donde venís cobrando. Solo es fundamental tener tus datos y los de tu grupo familiar actualizados en el sistema de ANSES.

El monto actualizado: a cuánto queda la AUH en febrero

Con el aumento del 2,85% aplicado, el valor de la Asignación Universal por Hijo para febrero de 2026 queda establecido en $128.983 por cada niño, niña o adolescente. Este es el haber mensual de referencia que establece el organismo para el próximo mes.

Es importante recordar el mecanismo de pago de la AUH. ANSES abona de forma mensual el 80% de ese monto, que en este caso serían $103.186,40. El 20% restante ($25.796,60) se retiene hasta que se presenten los certificados de escolaridad y controles de salud.

Por lo tanto, el cobro inmediato que vas a ver en tu cuenta en febrero será de los $103.186,40 por hijo. El saldo retenido se libera una vez que se acredita el cumplimiento de las corresponsabilidades.

La Tarjeta Alimentar se mantiene sin cambios

Además del aumento de la AUH, hay un refuerzo que continúa y se suma al ingreso familiar: la Tarjeta Alimentar. Este beneficio, destinado exclusivamente a la compra de alimentos, mantendrá en febrero los mismos montos que en enero.

La Tarjeta Alimentar se mantiene en montos de hasta $108.062 para familias numerosas.

Los valores vigentes son los siguientes: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para las que tienen dos hijos y $108.062 para hogares con tres hijos o más. Este dinero se acredita en la misma cuenta que la AUH, pero su uso es específico, sólo para la compra de alimentos.

ANSES: Calendario de pagos de febrero 2026

ANSES ya definió el cronograma para el próximo mes. La fecha depende del último dígito de tu Documento Nacional de Identidad.