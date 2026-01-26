Raly Barrionuevo fue protagonista de un video viral que causó emoción al folklore.

En las redes sociales se volvió viral un video que conmovió al mundo del folklore argentino. En las imágenes se puede ver a Raly Barrionuevo cumpliéndole un sueño a un niño influencer amante de su música, al invitarlo a compartir una canción junto a él.

El gesto simple de Barrionuevo despertó una ola de emoción entre los usuarios, que destacaron la sensibilidad del artista y la magia del encuentro. El momento se dio en lo que aparenta ser una prueba de sonido del Festival de Cosquín, en la parte trasera del escenario, lejos de las luces y el público; en un clima íntimo y espontáneo, Raly se tomó el tiempo para escuchar al pequeño músico y sumarlo a su canto.

Juntos interpretaron Chacarera del Exilio, uno de los clásicos más queridos del repertorio de Barrionuevo. La emoción del niño fue en una muestra más de cómo el folklore sigue transmitiéndose de generación en generación a través de gestos que van mucho más allá del escenario.

"Si puedes soñarlo, puedes lograrlo", escribió el niño en su posteo de redes en el que compartió el momento de conexión musical con su ídolo. Por supuesto que también recibió un sinfín de comentarios de admiración hacia el pequeño que, además de ser influencer, forma parte del elenco de Margarita, la serie infanto-juvenil de Cris Morena.

Otro posteo que emocionó a los fans del folklore

Soledad Pastorutti volvió a generar repercusión entre sus seguidores al publicar en sus redes sociales un video registrado en plena zona rural, donde el viento se convierte en el gran protagonista. Las intensas ráfagas que se escuchan y se ven en las imágenes no pasaron desapercibidas y muchos interpretaron el mensaje como una referencia directa a su emblemático sobrenombre, “el Huracán de Arequito”, que la acompaña desde sus primeros pasos en el folklore.

La publicación fue leída como un anticipo rumbo al 31 de enero, día en que la cantante celebrará tres décadas de carrera sobre el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Los comentarios se llenaron de mensajes de euforia y ansiedad por parte de sus fans, expectantes por saber qué hará su ídola en Cosquín.