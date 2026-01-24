Qué es de la vida de Víctor Heredia: así está hoy el famoso cantante argentino

Víctor Heredia es uno de los compositores más prestigiosos del país.

Víctor Heredia es sinónimo de música y cultura nacional. Uno de los artistas más destacados que tuvo la Argentina en las últimas décadas y un músico que trascendió generaciones. El artista es un cantautor, poeta, escritor y trovador argentino cuyas composiciones regularmente tratan sobre el amor, la paz y la libertad. Y apela a la memoria histórica, a la consciencia colectiva, consignas que ha sabido enarbolar a través de grandes letras.

En ese sentido, colabora estrechamente con organizaciones que denuncian los crímenes de la dictadura, tales como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, también con organizaciones de pueblos originarios. Y ha grabado con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, León Gieco, Milton Nascimento, el Cuarteto Zupay, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Geo Meneses, entre otros.

Cómo es el presente de Víctor Heredia

El cantante se encuentra en plena actividad. A sus 78 años, ofrece este verano una serie de recitales intimistas junto a su guitarra del otro lado de la cordillera, con varias fechas en Chile para febrero. Y se presenta en la fiesta de Cuenca del Carcarañá el 8 de febrero. Además, el martes 23 de diciembre participó junto a músicos reconocidos reconocidos y de gran trayectoria en el programa Buenas noches familia para cantar Solo le pido a Dios, junto a León Gieco, Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Lito Vitale, Julia Zenko, Lula Bertoldi, Willy y Raúl de Tipitos y Peteco Carabajal entre otros.

Así está Víctor Heredia en la actualidad.

Por su parte, en cuanto a sus últimos años, en 2022 reeditó sus cuatro novelas, dos de ellas finalistas de los premios Planeta y Emecé de literatura. Elogiadas por escritores de la talla de Héctor Tizón, Pacho O'Donell, Claudia Piñeiro y los prestigiosos jurados de los premios referidos. Esa acción lo llevó a presentarse para realizar la firma de libros en La Feria del Libro de Buenos Aires. Lo que lo coloca como un prestigioso autor también en ese terreno.

Todos los álbumes de Víctor Heredia