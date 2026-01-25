La Sole compartió un video que alertó a sus fans.

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales un video grabado en medio del campo, donde se pueden ver y escuchar ráfagas de viento que llamaron la atención de sus seguidores. El posteo fue interpretado como una clara alusión a su histórico apodo “el Huracán de Arequito” con el que se la identifica desde sus comienzos en el folklore.

La expectativa apunta directamente al próximo 26 de enero, fecha en la que Soledad celebrará sus 30 años de trayectoria en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. A través de este recurso visual, la voz de hits como Tren del Cielo volvió a conectar con esa fuerza arrolladora que marcó su irrupción en la música popular y que se convirtió en parte esencial de su identidad artística.

El mensaje no pasó desapercibido entre sus fans de Pastorutti, que rápidamente comenzaron a especular sobre su significado. Para muchos, el video funciona como una señal de que se aproxima un momento importante en su carrera, una especie de anticipo de algo potente que está por venir en los próximos días.

"¿Me parece a mí o es El Huracán de Arequito”, "Madre de Dios lo que se viene" y "Hola Sole! Muchas felicidades por estos 30 años de folklore visceral, profesional y coherente. Nos honra haber sido parte de un pedacito de tu legendaria historia" fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Soledad dejaron en la sección de comentarios.

La Sole, en vivo.

El día que Soledad y su hermana no pudieron subir a Cosquín

Soledad Pastorutti y su hermana Natalia participaron como invitadas en el programa de Mirtha Legrand y, durante la charla, compartieron una anécdota desconocida sobre sus inicios en el folklore. Allí contaron los motivos que les impidieron presentarse en el escenario de Cosquín en su primer intento, cuando todavía eran muy chicas.

En aquel momento, Soledad tenía apenas 14 años y Natalia 12, y el sueño de cantar en uno de los festivales más importantes del país quedó trunco por distintas circunstancias. "Nos dijeron 'no pueden subir'. Era domingo después de las 12 y no se podía porque éramos menos de edad, no se podía exponernos. Había una disposición municipal", comentó La Sole.