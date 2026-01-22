Cómo será el esperado show de Soledad Pastorutti en Cosquín 2026.

Soledad Pastorutti es una de las figuras que se presentará en la edición número 66 del Festival de Cosquín en la Plaza Próspero Molina. El encuentro nacional más importante del folklore comenzará este sábado 24 de enero con una impactante grilla de artistas nacionales e internacionales. Además, la artista de Arequito celebrará sus tres décadas de trayectoria en la industria musical.

La Sole se presentará en el emblemático escenario el próximo sábado 31 de enero, fecha que corresponde a la octava luna del cronograma oficial del certamen. Según adelantó en sus redes sociales, la artista realizará un show especial por sus 30 años de carrera musical.

Durante esa jornada, también se presentarán Juntos la Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki y Adrián Maggi y el cierre de la tradicional Cacharpaya tras el concierto de Pastorutti. También participarán del encuentro nocturno Yamila Aguado y Pablo Lozano.

Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas para el Festival Nacional de Folklore 2026

Los tickets para el Festival Nacional de Folklore ya se encuentran a la venta a través del portal digital Autoentrada. El costo de los pases oscila entre los $26.000 y los $115.000 según la ubicación que se elija dentro de la plaza. Hay que tener en cuenta que el sistema cobra un recargo adicional del diez por ciento por el servicio de gestión online.

La compra online requiere de un registro previo con correo electrónico y contraseña en el sitio oficial de la ticketera donde el usuario debe seleccionar la luna específica, elegir el sector deseado y completar con sus datos personales para recibir el código QR de ingreso.

El Festival Nacional de Folklore comenzará este sábado 24 de enero.

Por otro lado, aquellos interesados también pueden acceder a entradas físicas en las boleterías del recinto cordobés que se encuentran en Obispo Bustos y San Martín entre las 09:30 y las 02:00 hs durante los días de actividad del Festival. Otro punto alternativo de venta es la oficina de turismo local sobre la calle San Martín al 585.

Cabe destacar que los niños menores de seis años no pagan entrada si no ocupan una butaca y que las personas con discapacidad disponen de un espacio exclusivo en el sector D de la platea.