La altura de Soledad Pastorutti: cuánto mide la cantante de folklore

La figura de Soledad Pastorutti excede largamente el folklore. Con más de tres décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y una vigencia intacta, La Sole se consolidó como un fenómeno cultural que atraviesa generaciones. En cada aparición pública, su energía desborda el escenario y vuelve casi irrelevante cualquier discusión física.

Sin embargo, en tiempos de redes sociales y comparaciones constantes, un dato simple volvió a captar la atención del público: cuánto mide la cantante oriunda de Arequito.

¿Cuánto mide Soledad Pastorutti?

Si bien muchos creen que es más baja de lo que realmente es, Soledad Pastorutti mide aproximadamente 1,60 metro de altura. La confusión suele surgir cuando se la compara con otras artistas, en especial con Lali, cuya estatura es similar, o cuando aparece en el escenario con artistas más altos.

Lejos de ser un detalle menor, su estatura refuerza una idea que atraviesa toda su carrera: el tamaño físico nunca condicionó su impacto artístico. Por el contrario, La Sole construyó una presencia escénica arrolladora, donde la voz, el gesto y el movimiento pesan mucho más que los centímetros.

La transformación de La Sole: del poncho a una nueva identidad escénica

En 2019, durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), la cantante habló con honestidad sobre su transformación estética y personal. “El cambio de look fue un poco buscado. Era necesario”, explicó, aludiendo a un proceso interno más que a una decisión superficial.

Durante años, su vestuario estuvo marcado por el poncho y la ropa gaucha, una elección ligada tanto a la comodidad como a una identidad artística fuerte. “Era casi un uniforme”, recordó. Con el tiempo y especialmente desde sus históricos shows en el Gran Rex —con puesta de Aníbal Pachano— comenzó a explorar otra faceta, sin perder autenticidad ni raíces.

De Arequito al país entero: historia, signo y consagración

Soledad Pastorutti nació el 12 de octubre de 1980, es decir que tiene 44 años y es del signo Libra. Según la astrología, este signo se asocia con la búsqueda del equilibrio, la empatía y el compromiso con las causas que se consideran justas, rasgos que muchos reconocen en su perfil público.

Subió por primera vez a un escenario a los 8 años, grabó su primer disco Pilchas Gauchas en 1994 en apenas ocho horas y alcanzó la consagración definitiva en Cosquín 1996. Allí nació también su gesto más icónico: el revoleo del poncho, convertido en marca registrada y símbolo de una época. Desde entonces, grabó cerca de 20 discos, actuó en cine y televisión —como en Rincón de Luz— y lideró La Voz, uno de los realities más exitosos de Telefe.