Soledad y Horacio Guarany siempre compartieron su particular complicidad con el público.

Un video de Horacio Guarany se volvió viral en las redes sociales, en el que protagoniza un emotivo momento junto a Soledad Pastorutti en un programa de televisión. En esas imágenes, el histórico referente del folklore argentino conmueve a la cantante al relatar aspectos duros de su historia personal, marcada profundamente por la muerte de su madre.

El fragmento volvió a circular con fuerza y despertó una ola de comentarios entre los usuarios, que destacaron tanto la humanidad de Guarany como la sensibilidad de Pastorutti, que no pudo contener las lágrimas. "Criarme sin mi madre fue una facultad, porque me prendía de todos los que hablaban", comentó Guarany.

"Los palladores, los cantores y las mujeres de la noche. Esas muchachas de la noche me acariciaban y para mí era como mi madre. 'Mamá' les decía a veces, yo tenía 12, 13, 14 años. Cuando me ponían la mano en la cabeza para mí eran mi mamá", cerró su descargo Guarany, ante las lágrimas de Soledad Pastorutti y la escucha atenta de otros emblemas del folklore como Luis Landriscina y Ramona Galarza.

"Este hombre compuso más de 500 canciones un verdadero genio del folklore argentino", "Este tipo tenia todas las de perder... el mundo lo quiso devorar. Pero ¿sabes qué? Hizo lo más grande que pudo hacer el ser humano el arte" y "La Sole con esa empatía y sensibilidad tan, tan madura para su edad lo escucha con tanto amor y respeto, ella entiende y valora las palabras y vivencias del incomparable don Horacio Guarany" fueron algunos de los comentarios que dejaron en el posteo viral.

Soledad y Horacio Guarany.

El chiste de Horacio Guarany en los comienzos de Soledad

Un fragmento incluido en la serie documental Mi Camino al Hoy muestra un encuentro entre una Soledad todavía adolescente y Horacio Guarany. Durante esa charla, el cantor le dedica un comentario cargado de humor sobre la intensidad con la que la joven se adueñaba del escenario, una marca que ya empezaba a distinguirla desde sus primeras apariciones públicas.

Más allá del tono distendido, las palabras de Guarany funcionan como un reconocimiento implícito a una forma de interpretar que se salía de los moldes habituales del género. "Arequito, ¿qué has hecho? Portate bien, Arequito. Siempre has sido un lugar tranquilo, y de repente apareció esta Soledad", sostuvo el músico.