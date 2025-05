Pepe Reina, el exportero de España y Liverpool, anuncia su retiro del fútbol profesional

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Serie A - Inter de Milán vs Como - San Siro, Milán, Italia

Pepe Reina, exportero de la selección española y del Liverpool, se retirará del fútbol al final de la temporada, según anunció a última hora del lunes el portero de 42 años.

Reina, formado en la cantera del Barcelona, jugó ocho temporadas en el Liverpool, con el que ganó la Copa FA y la Copa de la Liga, además de obtener el Guante de Oro de la Premier League por el mayor número de partidos sin recibir goles en sus tres primeras temporadas en el club.

Posteriormente jugó en el Bayern de Múnich, el Napoli y el A. C. Milan, antes de fichar por el Como en julio del año pasado, con el que ha disputado 11 partidos en la actual campaña de la Serie A.

"Ahora se acaba. Se acaba lo que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa, me siento afortunadísimo mirando hacia atrás todo lo que he vivido", dijo a Movistar el guardameta, que podría disputar su último partido en el encuentro del Como con el Inter de Milán que enfrentará el viernes.

"No me esperaba tantísimos años de carrera. Creo que ha llegado el momento, me apetece cerrarlo aquí".

Reina, que ha dicho que quiere dedicarse a ser entrenador, también disputó 36 partidos con España y formó parte de la selección que ganó la Copa Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Con información de Reuters