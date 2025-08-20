Los nuevos fichajes del Real Madrid manejaron bien la presión en el estreno de LaLiga, dice Alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, antes del partido

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, dijo que Trent Alexander-Arnold y los otros nuevos fichajes del club habían rendido bien en su estreno en LaLiga el martes y no parecían estar agobiados por la presión de jugar ante una afición expectante.

Los defensas Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras fueron titulares en la victoria por 1-0 sobre Osasuna, mientras que el centrocampista de 18 años Franco Mastantuono fue suplente.

Un penal transformado por Kylian Mbappé en el minuto 51 dio la victoria a los locales.

"He visto que no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu", dijo Alonso a los periodistas sobre los recién llegados.

"Los cuatro han tenido una actuación correcta, igual no espectacular. Pero han estado serios, no han cometido errores, no han estado nerviosos y han estado bien integrados en el equipo".

"Los que han iniciado y Mastantuono, que ha entrado en la segunda parte, han traído energía. Esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban. (...) Como primera toma, me quedo con muchas cosas positivas".

Rodrygo fue suplente ante Osasuna, mientras los medios de comunicación vinculan al extremo brasileño de 24 años con un fichaje por el Manchester City, pero Alonso dijo que la gente no debe leer demasiado en su reciente falta de tiempo de juego.

"Hoy es tan solo un partido, lo otro lo podemos dejar atrás", añadió. "Lo que cuenta es esta temporada y por supuesto que cuento con Rodrygo. Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro".

Con información de Reuters