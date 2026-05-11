EN VIVO: Argentinos Juniors gana por la mínima a Huracán en el Semillero del Mundo

El conjunto local abrió el marcador al minuto 94 con gol de Tomás Molina y se impone a la visita por 1 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Huracán del Apertura:

Tiros al arco: Argentinos Juniors (7) VS Huracán (4)

(7) VS (4) Fouls cometidos: Argentinos Juniors (13) VS Huracán (26)

(13) VS (26) Pases Correctos: Argentinos Juniors (1) VS Huracán (0)

(1) VS (0) Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (2) VS Huracán (5)

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Desde las 21:30 (hora Argentina), en el Semillero del Mundo, El Bicho y el Globo se enfrentan hoy. El ganador pasa directamente a la Semifinal del Apertura.

El juez seleccionado para el partido en el Semillero del Mundo fue Fernando Echenique.

Formación probable de Argentinos Juniors

Nicolás Diez propuso una alineación 4-3-3 con Brayan Cortés en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto como defensores; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz como centrocampistas; y Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski como delanteros.

Formación probable de Huracán

Por su parte, Diego Martínez se decidió por un esquema 4-5-1, con Hernán Galíndez defendiendo el arco; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez como zagueros; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Lucas Blondel, Leonardo Gil y Facundo Kalinger en el centro del campo; y con Jordy Caicedo como atacante.