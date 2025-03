Por qué Neymar no juega en Brasil vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas Neymar no jugará en la Selección de Brasil frente a Colombia por Eliminatorias Sudamericanas y, su regreso, deberá seguir esperando tras más de un año.

20 de marzo, 2025 | 20.30 Neymar no podrá jugar en Brasil ante Colombia y tampoco frente a la Selección Argentina. Este jueves comienza la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y, en uno de los partidos más destacados de la jornada 13°, habrá una notoria ausencia. En el encuentro de Brasil ante Colombia, en el estadio Arena BRB Mané Garrincha, el seleccionado "Verdeamarelho" no podrá contar con Neymar y su regreso al combinado nacional deberá seguir esperando. Cuando estaba todo dado para que el crack reapareciera en Brasil después de más de un año, Neymar sufrió una molestia en el muslo de la pierna izquierda y, el entrenador, Dorival Júnior, decidió no convocarlo para los choques ante Colombia y, cinco días después, ante la Selección Argentina en el estadio Monumental. La Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) informó, a finales de la pasada semana, la lista de convocados y, en la misma, no figuraban el jugador del Santos, Danilo, del Flamengo, y Ederson, del Manchester City. Según expresó el propio jugador en redes sociales, la determinación se debe a que no llegó a recuperarse de su problema físico, que lo dejó afuera del último encuentro del Santos, por el torneo Paulista. MÁS INFO Selección Argentina Sorpresa por lo que dijo Scaloni sobre Julián Álvarez: "Está la duda" El talentoso jugador, de 33 años, iba a hacer su reaparición en el seleccionado de su país tras más de un año, ya que la última vez que vistió dicha camiseta fue el 17 de octubre del 2023, ante Uruguay. Sin embargo, la molestia física lo obligó a quedarse afuera de la lista y, de no surgir inconvenientes, está planeado su regreso para la siguiente doble fecha FIFA, en junio. Qué dijo Neymar obre su frustrado retorno a Brasil vs. Selección Argentina "Parecía estar cerca la vuelta, pero lamentablemente no voy a poder vestir la camiseta más pesada de este mundo en el momento", comienza la primera parte del mensaje de Neymar en una historia de su perfil de Instagram, en la que explica el motivo de su ausencia. Y luego, el exfutbolista del Barcelona agregó: "Tuvimos largas conversaciones y todos saben las ganas que tenía de volver, pero llegamos a un consenso y resolvimos no arriesgarme y poder prepararme mejor para erradicar por completo la lesión". Los números de Neymar en el seleccionado de Brasil Partidos: 128.

Goles: 79.

Asistencias: 59. Los convocados de Brasil vs. Selección Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas Arqueros : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Lucas Perri (Lyon).

: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Lucas Perri (Lyon). Defensores : Alex Sandro (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Flamengo).

: Alex Sandro (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Flamengo). Mediocampistas : André (Wolverhampton), Bruno Guimaraes (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle) y Matheus Cunha (Wolverhampton).

: André (Wolverhampton), Bruno Guimaraes (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle) y Matheus Cunha (Wolverhampton). Delanteros: Endrick (Real Madrid), Estevão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) y Vinicius Jr. (Real Madrid). ¿Cuándo juega la Selección Argentina? Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el viernes 21 de marzo a las 20.30 horas en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.

