Colombia vs Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas: cuándo juegan, fecha y horario, y cómo ver en vivo

Colombia vs Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas: cuándo juegan

La Selección Colombia busca recuperarse en las Eliminatorias Sudamericanas tras sumar tres derrotas consecutivas cuando reciba a Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Néstor Lorenzo perdieron 2-1 ante Brasil en la última fecha y cayeron al sexto puesto de la tabla, precisamente por debajo de los paraguayos, que vienen de vencer 1-0 a Chile y continúan su buena racha sin perder en las últimas siete jornadas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Colombia y Paraguay, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Colombia y Paraguay?

Colombia recibirá a Paraguay este martes 25 de marzo a las 21:00 horas (hora argentina) en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido será transmitido por TyC Sports 2 y podrás seguirlo vía streaming a través de TyC Sports Play.

La selección colombiana atraviesa un momento complicado tras perder sus últimos tres partidos de clasificación. Actualmente los cafeteros ocupan el sexto lugar en la tabla, que les da el último boleto directo al Mundial, con una ventaja de seis puntos sobre Bolivia cuando restan cinco fechas para el final. Sin embargo, la situación genera preocupación, especialmente considerando que comenzaron el ciclo sin derrotas en sus primeros ocho encuentros.

Luis Díaz será nuevamente la gran figura del conjunto colombiano tras marcar el único gol ante Brasil en la derrota del jueves pasado. El delantero del Liverpool alcanzó los 17 tantos con la camiseta de su selección, superando a Carlos Bacca y quedando a solo un gol de igualar a Freddy Rincón en la tabla histórica de goleadores. Junto a él, James Rodríguez continúa siendo el capitán y cerebro del equipo, buscando generar juego ofensivo para los de Lorenzo.

En el aspecto negativo, Colombia no podrá contar con el defensor Yerson Mosquera, del Wolverhampton inglés, quien se encuentra fuera por una lesión de ligamentos cruzados. En la misma situación se encuentra Juan Cabal, otra baja sensible para la zaga cafetera. Además, Marino Hinestroza y Johan Carbonero, quienes no tuvieron minutos ante Brasil, buscan hacer su debut con la selección mayor.

Por su parte, Paraguay llega en un gran momento bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, quien sigue invicto desde que asumió tras la Copa América 2024. La Albirroja se ubica en el quinto puesto de la tabla con un punto más que Colombia y a siete unidades de distancia de Bolivia, lo que les da un margen considerable en la lucha por la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, competición a la que no asisten desde Sudáfrica 2010.

La solidez defensiva ha sido la clave del resurgimiento paraguayo, siendo el segundo equipo menos batido en las Eliminatorias hasta el momento. Sin embargo, la producción ofensiva continúa siendo una preocupación, ya que junto a Bolivia son los conjuntos que menos goles han anotado en la competición, con apenas nueve tantos en 13 fechas. Para este partido, Paraguay deberá afrontar la sensible baja de su capitán Gustavo Gómez por lesión.

El historial reciente favorece a Colombia, que se mantiene invicta ante Paraguay en sus últimos seis enfrentamientos en todas las competiciones. El último duelo entre ambos fue en la fase de grupos de la Copa América 2024, donde los colombianos se impusieron por 2-1. Sin embargo, en territorio colombiano por Eliminatorias, los paraguayos no pierden desde hace años, con un empate 0-0 en 2021 y una victoria 2-1 en octubre de 2017.

Formaciones probables de Colombia y Paraguay

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Santiago Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Jáder Durán.

Paraguay: Roberto Fernández; Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinoza; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón; Antonio Sanabria, Julio Enciso.

Colombia vs Paraguay: Ficha técnica