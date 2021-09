Escándalo en Argentina-Brasil: autoridades sanitarias brasileñas impidieron que se juegue el partido

Los futbolistas argentinos se fueron de la cancha después de que haya gente de ANVISA que se metió en la cancha para tratar de llevarse a Emiliano Martínez, Cuti Romero, Emiliano Buendia y Giovani Lo Celso. El partido entre Argentina y Brasil por eliminatorias está momentáneamente suspendido.

Este Brasil vs. Argentina ya tuvo un ingrediente extra. En la previa del partido, ya que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), en el marco de los protocolos por la pandemia de coronavirus, sospecha que los jugadores Giovani Lo Celso, Cristian "Cuti" Romero, Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía- quienes se desempeñan en Inglaterra-falsearon su declaración jurada para ingresar al país, pero desde la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) se informó que no había algo irregular y que se cumplieron las normativas de Conmebol. No obstante, hubo un acuerdo por parte de Conmebol con la agencia y, en medio del partido, esto se rompió.

El Gobierno de Brasil había reconocido ayer que investigaba el posible salto del protocolo por parte de cuatro jugadores de la Selección argentina, porque según las leyes vigentes aquellos que hayan pasado por Inglaterra están obligados a cumplir una cuarentena de 14 días, como prevención de la pandemia de coronavirus.

Según señaló Anvisa, "cuatro jugadores argentinos ingresaron a Brasil incumpliendo las normas sanitarias del país al declarar supuestamente información falsa en un formulario oficial", a raíz de que aseguraron "no haber pasado por ninguno de los cuatro países con restricciones en los últimos 14 días".

Con respecto a la Conmebol, se emitió un comunicado en el que se sostiene: "Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución.