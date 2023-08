De qué cuadro es Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente en las elecciones 2023

Horacio Rodríguez Larreta siempre fue identificado con uno de los cinco grandes del fútbol argentino. En este artículo te contamos cuál es el club y la historia impactante que hay detrás.

En el marco de las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, que se celebrarán el próximo domingo 13 de agosto, uno de los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio es Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de su carrera política, hay un aspecto de su vida personal que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos: su pasión por el fútbol y, en particular, por el club del qué es hincha. En este artículo te contamos todo lo que tenés que saber.

¿De qué equipo es hincha Rodríguez Larreta?

Horacio Rodríguez Larreta es hincha de Racing Club, un amor que le fue inculcado por su padre y que ha mantenido a lo largo de su vida. En 2020, durante una conferencia de prensa, el jefe de gobierno porteño no dudó en hacer alarde de su pasión por la "Academia". En una de las conferencias de prensa conjuntas durante la cuarentena con Alberto Fernández, Rodríguez Larreta chicaneó al mandatario diciendo que "cuando buscás hinchas de Racing encontrás más en la calle que de Argentinos pero es cierto que cuando vas a Avellaneda, hay una mayor concentración".

El actual jefe de gobierno de la Ciudad en varios momentos ha mostrado su fanatismo por el equipo de Avellaneda en las redes sociales. Yendo atrás en el tiempo, por ejemplo, en 2014, cuando Racing se consagró campeón, publicó en su Facebook un emotivo mensaje dedicado a su padre: "Esto es para vos, viejo. Para vos que me hiciste amar esta camiseta. Para vos que me inculcaste los valores de este club: garra, unidad, empuje. Ayer me acordé mucho de vos y pensé lo feliz que estarías. Vos y Racing me enseñaron que no hay que bajar los brazos nunca, que hay que seguir a pesar de las adversidades. Esto también es para vos, papá. GRACIAS POR HACERME HINCHA DE RACING."

La relación de Larreta, su padre y Racing

Rodríguez Larreta en la sede de Villa del Parque de Racing, junto a dirigentes.

La relación de Rodríguez Larreta con Racing no es solo una cuestión de pasión futbolística, sino que tiene un trasfondo mucho más profundo. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, su padre, también llamado Horacio, y que en ese entonces era el presidente de Racing, fue secuestrado por los militares. Según relató el propio Rodríguez Larreta, su padre fue liberado 10 días después de su captura, luego de un partido que Racing y River Plate disputaron en el Cilindro.

"Estuvo chupado y zafó porque era presidente de Racing", subrayó el referente del PRO en una entrevista. Y agregó: "Justo jugaba Racing contra River en cancha de Racing... No me olvido más, ganamos 3 a 2... Y la prensa deportiva empezó a decir ‘Qué pasa que el presidente de Racing no fue a ver el partido, que no está'. En ese momento, en la prensa política no aparecía nada de esto. Pero él zafó porque se hizo pública su desaparición a través de los medios deportivos", aseguró. Y luego concluyó: "Racing le salvó la vida".