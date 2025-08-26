Elche vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Elche recibirá a Levante, en el marco de la fecha 3 de la Liga, el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el estadio Martínez Valero.
Así llegan Elche y Levante
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche sacó un empate por 1 en su visita a Atlético de Madrid.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante viene de perder contra Barcelona por 2 a 3.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y el marcador favoreció a Levante con un marcador de 3-0.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|12
|Elche
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|18
|Levante
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Levante, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas