El Tottenham ficha al defensa argentino Marcos Senesi

FOTO ARCHIVO-Marcos Senesi del AFC Bournemouth tras un partido de la Premier League ante Arsenal

El ​Tottenham Hotspur anunció el miércoles el fichaje del defensa argentino Marcos Senesi, que se incorporará ‌al equipo el ‌1 de julio tras dejar el Bournemouth de la Premier League del fútbol inglés.

El jugador, de 29 años, pasó cuatro temporadas en el Bournemouth, donde disputó 128 partidos en todas las competiciones, y decidió marcharse tras la expiración de su ​contrato al final ⁠de la temporada pasada.

Senesi se convierte en ‌el segundo fichaje del Tottenham tras la ⁠llegada del DT Roberto ⁠de Zerbi, tras Andy Robertson, en un momento en que el equipo del norte de Londres busca ⁠reforzar su defensa tras una campaña en ​la que evitó por los pelos ‌el descenso de la Premier ‌League.

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"Desde el primer momento, el club me ⁠ha demostrado por qué me quieren y lo mucho que desean que forme parte de lo que están construyendo. Es emocionante y estoy ​deseando formar ‌parte de ello", dijo Senesi en un comunicado.

"Cada vez que pise el campo, daré lo mejor de mí para que los aficionados se sientan orgullosos y para devolver ⁠al club al lugar que le corresponde. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda".

Senesi desempeñó un papel clave en el Bournemouth la temporada pasada, ayudando al equipo a lograr una racha de 16 partidos sin ‌conocer la derrota y 11 partidos sin encajar goles.

"La experiencia de Marcos, su calidad con el balón y su espíritu competitivo nos reforzarán en defensa, además de darnos flexibilidad en la formación", afirmó De ‌Zerbi.

"Se siente cómodo jugando en un equipo basado en la posesión, lee muy bien el juego y tiene ‌la personalidad ⁠necesaria para destacar en un entorno exigente".

El Tottenham terminó 17 en la Premier ​League la temporada pasada, a solo dos puntos de la zona de descenso.

Con información de Reuters