El portero belga Courtois se plantea retirarse de la selección tras el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Thibaut Courtois de Bélgica durante una conferencia de prensa en el centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC, Renton, Washington, EEUU

​El portero belga Thibaut Courtois está pensando en poner fin a su carrera internacional tras el Mundial, ‌según dijo el jueves ‌mientras su selección se preparaba para su primer partido del Grupo G contra Egipto en Seattle.

El jugador de 34 años, que disputó el primero de sus 109 partidos con la selección en 2011, sugirió que era hora de pasar el relevo tras el torneo que ​se celebra en ⁠Canadá, México y Estados Unidos.

"No sé si deberíamos estar ‌hablando del futuro en este momento, pero ⁠hay más posibilidades de que ⁠no continúe después de este torneo que de que lo haga", dijo a los periodistas en la sede del equipo ⁠belga.

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"Todavía quiero jugar unos años más".

"Y luego hay ​que cuidar el cuerpo. Mi familia ‌está aquí porque este podría ‌ser mi último torneo".

Pero el portero del Real Madrid ⁠también dejó entrever que podría dejarse convencer para seguir.

"Si hacemos un buen Mundial, por supuesto. Y si sigo sintiendo buen ambiente dentro del grupo. Después, tendré ​que mantener ‌una conversación interna con el entrenador, (el director técnico) Vincent Mannaert y los médicos".

Courtois dijo que, bajo las órdenes del exentrenador Domenico Tedesco, se le permitía saltarse algunos parones internacionales, y eso reforzó ⁠su idea.

"Me di cuenta de que durante esos parones internacionales puedes descansar un poco y trabajar tranquilamente en el gimnasio", dijo.

"Además, durante el último año y medio, he tenido más pequeños problemas físicos y lesiones, por lo que, naturalmente, piensas más en el futuro".

"Estoy pensando en pasar el relevo. ‌Hay mucho talento surgiendo con Senne (Lammers) y Mike (Penders)".

Courtois dijo que estaba deseando enfrentarse a Egipto el lunes.

"Sí, tengo muchas ganas, igual que el resto del equipo. Me siento muy bien y estoy deseando que llegue el partido".

"También trabajé ‌muy duro en mi regreso durante la primavera. La lesión (en el cuádriceps) fue una pena porque en ese momento me ‌sentía casi imbatible. ⁠Pero ahora estoy listo para mantener mi nivel y la concentración", añadió.

Bélgica también se ​enfrentará a Irán y Nueva Zelanda en la fase de grupos.

(Redacción de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)