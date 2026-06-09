El entrenador de Dinamarca elogia la "unidad" tras el colapso de Eriksen en un amistoso

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador de Dinamarca, Brian Riemer, habla con los medios después de que el partido fuera suspendido debido a que Christian Eriksen, de Dinamarca, se desplomó en el campo durante el encuentro en Odense, Dinamarca

​El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, dijo que ‌recordaría la "hermosa ‌unidad" mostrada por quienes estaban en el estadio de Odense después de que el centrocampista Christian Eriksen se desplomara en ​un amistoso ⁠contra Ucrania el fin ‌de semana.

Eriksen, que ⁠también se desplomó ⁠durante un partido internacional en 2021, provocó una gran preocupación ⁠cuando se llevó ​la mano al ‌pecho y cayó ‌en el minuto 65 del ⁠partido del domingo.

El mediapunta de 34 años regresó a casa y ​dijo ‌que se estaba recuperando bien.

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"Ha sido un día difícil para todos nosotros, pero afortunadamente Christian ⁠está bien y ya está de vuelta en casa con su familia", dijo Riemer el lunes.

"Ahora él y los jugadores necesitan algo ‌de tranquilidad para procesar la experiencia, de modo que todos puedan recuperarse del impacto".

"En un momento difícil, todos ‌mostraron una hermosa unidad, que creo que es lo que ‌deberíamos ⁠recordar de esta noche".

Con información de Reuters