El arquero qatarí Abunada disfruta del "momento más hermoso" en el Mundial tras varios reveses

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar - Suiza - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, EEUU - 13 de junio de 2026. Mahmoud Abunada, de Qatar, ataja un disparo de Breel Embolo, de Suiza

La capacidad de resistencia de Qatar ante Suiza se debió en gran parte al arquero Mahmoud Abunada, cuyas atajadas clave ‌mantuvieron a su equipo en ‌el partido, en un regreso notable para un jugador que en su día estuvo cerca de retirarse por una grave lesión de espalda.

El futbolista de 26 años, que debutó con la selección el año pasado, realizó seis atajadas en el dramático empate 1-1 que Qatar logró en los minutos finales ante Suiza para conseguir su primer punto en la historia de ​los Mundiales.

Abunada, elegido mejor ⁠jugador del partido, describió el logro como "el momento más hermoso de mi ‌carrera".

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"Dedico este momento a mi madre y a mi ⁠familia", dijo, mientras contenía las lágrimas al ⁠recibir el reconocimiento.

La decisión del técnico español Julen Lopetegui de dar la titularidad a Abunada generó sorpresa, dada su escasa experiencia y la presencia de Meshaal ⁠Barsham, una pieza clave en el triunfo de Qatar en ​la Copa Asiática de 2023.

Abunada, de ascendencia palestina, superó ‌las expectativas en su séptima aparición ‌internacional, pese a la presión de jugar en el escenario mundial ⁠ante una selección que había alcanzado los octavos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones en el torneo.

"Tiene una fuerte presencia en el campo y una impresionante capacidad para desafiarse a sí mismo", dijo a ​Reuters Younes ‌Ali, que lo dirigió en su antiguo club, Al Arabi.

Esa resiliencia quedó clara ante Suiza, ya que el arquero se repuso de un error temprano en el minuto 14, cuando cometió un penal sobre Remo Freuler que Breel Embolo convirtió, para firmar ⁠una serie de atajadas clave, en especial una brillante intervención a quemarropa para negarle el gol a Rubén Vargas.

LA SOMBRA DEL RETIRO

Tras ser ascendido al primer equipo de Al Arabi, Abunada fue convocado a la selección de Qatar en 2020, pero tuvo dificultades para consolidarse como titular habitual.

Justo cuando empezaba a afianzarse, sufrió una grave lesión de espalda que lo dejó fuera durante toda la temporada ‌liguera 2023-24, después de una segunda operación en Múnich, Alemania.

Su suerte no mejoró en la temporada siguiente, con apenas nueve partidos de liga con Al Arabi, en medio de informaciones según las cuales había contemplado retirarse debido a sus persistentes problemas físicos.

Sin embargo, se recuperó al fichar por Al Rayyan en ‌busca de un nuevo comienzo, disputó 20 de 22 partidos de liga y terminó la temporada 2025-26 como el mejor arquero.

La determinación de Abunada rindió frutos, ya ‌que se convirtió ⁠en el arquero titular de Qatar en el Mundial y debutó en un gran torneo ante Suiza.

"Después de someterse a ​dos operaciones de espalda, mostró una gran determinación para convertirse en el arquero titular, y logró cumplir su sueño", dijo Ali.

Con información de Reuters