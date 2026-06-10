El árbitro de fútbol somalí al que se negó la entrada a EEUU dice que lo ocurrido fue "el destino"

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, de quien se esperaba que arbitrara partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 pero a quien se le negó la entrada a los Estados Unidos, es recibido a su llegada al Aeropuerto Internacional Aden Abdulle Os

(Corrige titular y primer ​y cuarto párrafo para aclarar comentarios de Artan)

Por Faisal Ali

MOGADISCIO, 10 jun (Reuters) - El árbitro de fútbol somalí ‌Omar Abdulkadir Artan dijo ‌el miércoles que la decisión de impedirle la entrada a Estados Unidos para el Mundial fue "el destino" e instó a sus compatriotas somalíes a no desanimarse por ello.

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Artan, nombrado árbitro africano del año en 2025, iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar en el mayor evento futbolístico ​del mundo, pero ⁠fue rechazado por la Oficina de Aduanas y Protección ‌Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ⁠inglés) el fin de semana.

El ⁠Gobierno de Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos había denegado la entrada a Artan para el Mundial debido a ⁠sus vínculos con "presuntos miembros de organizaciones terroristas".

"Lo que ​pasó, pasó, y fue el destino. Estoy ‌agradecido por el apoyo que me ‌dio la FIFA", dijo Artan a periodistas tras llegar ⁠a Mogadiscio, la capital de Somalia, e instó a sus seguidores a apoyar a su país.

"Somalia es nuestra, tanto si las cosas van bien como si van mal. ​Quiero decir ‌a nuestros jóvenes que no pierdan la esperanza en nuestro país", dijo. "Ahora estoy en mi país y no hay otro lugar en el que quiera estar".

Las estrictas políticas de inmigración del Gobierno de Trump ⁠han sido motivo de preocupación antes del Mundial, ya que Washington impuso el año pasado una amplia prohibición de viajar a los ciudadanos de 12 países, entre ellos Somalia.

Un portavoz de la FIFA dijo que Artan ya no podrá entrenar ni arbitrar en el torneo, que se celebra en Estados Unidos, México ‌y Canadá y comienza el jueves.

El Gobierno de Somalia dijo que había intentado sin éxito negociar con Estados Unidos y la FIFA para que Artan pudiera entrar en el país y se mostró entristecido por lo ocurrido.

Sin identificar a Artan, la ‌CBP informó de que un ciudadano somalí llegó al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul el sábado y fue considerado ‌inadmisible debido a ⁠problemas de seguridad.

Un alto cargo del Gobierno dijo posteriormente que los agentes de la CBP habían ​determinado que Artan constituía una amenaza para la seguridad nacional.

Con información de Reuters