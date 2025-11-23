Eintracht Frankfurt vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 26 de noviembre, Atalanta visita a Eintracht Frankfurt en el estadio Deutsche Bank Park, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions.

Así llegan Eintracht Frankfurt y Atalanta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt llega con resultado de empate, 0-0, ante Napoli. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 1 victoria en los últimos 3 partidos disputados, con 11 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta llega triunfante luego de ver caer a Olympique de Marsella con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 3 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

Horario Eintracht Frankfurt y Atalanta, según país