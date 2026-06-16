Egipto es de "primer nivel" y no está en el Mundial para completar lista de participantes: DT Hassan

El egipcio Zizo y el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, durante el partido con Bélgica

​Egipto no está en el Mundial para rellenar la lista de competidores y demostró su potencial y calidad ‌en el empate 1-1 ‌del lunes ante Bélgica, dijo el técnico Hossam Hassan, después de que se quedaran a las puertas de su sueño de una primera victoria en el torneo.

Los Faraones sacaron ventaja con un brillante gol de Emam Ashour en el minuto 20 y pusieron en ​aprietos a los ⁠belgas, que empataron en el minuto 66 cuando el ‌máximo goleador histórico, Romelu Lukaku, poco más ⁠de 20 segundos después de ⁠entrar al partido, provocó un autogol de Mohamed Hany.

"No soy quién para hablar de la talla de Egipto. Los ⁠jugadores son de primera categoría y tenemos con ​nosotros a dos de los mejores del ‌mundo que nos motivan", dijo ‌refiriéndose al capitán Mohamed Salah y al delantero ⁠Omar Marmoush.

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"Desde luego, no estamos aquí solo para completar la lista. La victoria estaba en nuestras manos hoy", apuntó.

En su cuarta participación en un Mundial, Egipto ​busca su ‌mejor actuación histórica, y tuvo un comienzo impresionante en Seattle, registrando 14 intentos de gol y compitiendo de igual a igual con uno de los equipos mejor clasificados en el ranking.

"Esta ⁠era nuestra prioridad, nuestro principal objetivo, no estábamos pensando en nada más. Pero el empate es en realidad una victoria, un empate contra un rival así, un gran rival que tiene jugadores de primer nivel", dijo Hassan.

Hassan defendió su decisión de sustituir al capitán y goleador Salah cuando el ‌partido estaba empatado y elogió tanto a él como a Marmoush por lo que calificó de excelentes actuaciones.

"No dependemos de un solo jugador, sino de un colectivo de 26. Salah y Marmoush lo dan todo, realmente lo dieron ‌todo".

La mejor actuación de Egipto en la Copa del Mundo fue en 1990, cuando consiguió dos empates y sufrió una ‌derrota, con ⁠el propio Hassan en el equipo.

Egipto se enfrentará a Nueva Zelanda e Irán en sus ​otros partidos del Grupo G.

Con información de Reuters