Alcaraz supera a Lehecka y clasifica a semifinales en el Abierto de EEUU

Abierto de EEUU

Carlos Alcaraz se clasificó el martes para las semifinales del Abierto de Estados Unidos al derrotar al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 en el estadio Arthur Ashe.

Alcaraz, segundo cabeza de serie, aún no ha perdido un set en Flushing Meadows y tuvo al público en sus manos, ya que logró 28 golpes ganadores y no enfrentó ningún punto de break.

Lehecka es uno de los pocos jugadores que ha vencido a Alcaraz esta temporada, en los cuartos de final de Doha, pero esta vez se vio superado y solo pudo observar impotente cómo la derecha ganadora del español se le escapaba en un punto de partido.

Alcaraz se enfrentará al ganador del partido que se disputará más tarde el martes entre el 24 veces ganador de Grand Slam Novak Djokovic y el cuarto cabeza de serie, el estadounidense Taylor Fritz.

Con información de Reuters