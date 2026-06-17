EEUU espera que Pulisic pueda jugar contra Australia tras su lesión en la pantorrilla

Entrenamiento de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los jugadores de Estados Unidos esperan que Christian Pulisic pueda jugar el partido del Grupo D ‌del Mundial frente a Australia ‌el viernes, después de que el delantero fuera sustituido en el descanso de su primer encuentro debido a una lesión en la pantorrilla izquierda.

Los responsables del equipo comunicaron el miércoles a los periodistas en la concentración de Estados Unidos que Pulisic seguía siendo evaluado a diario y que continúa ​con un "programa de ⁠entrenamiento adaptado" con trabajos individuales tanto en el gimnasio ‌como en el campo.

"Por supuesto, esperamos de verdad ⁠que Christian esté de vuelta para ⁠el partido", dijo Brenden Aaronson, quien podría ser titular en lugar de Pulisic. "No sé muy bien qué está pasando en concreto, ⁠pero sabemos que va a darlo todo para ​volver al equipo y estar ahí para ‌el partido".

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Pulisic tuvo un desempeño sensacional ‌en la primera parte de la goleada por 4-1 ⁠de los coanfitriones a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles el viernes, superando a dos defensas para forzar un gol en propia puerta y asistiendo a Folarin Balogun ​para que ‌marcara antes de ser sustituido en el descanso.

"Aún no ha entrenado al completo con el grupo, pero tenemos un par de días para ver en qué punto se encuentra", dijo el defensor Antonee Robinson. "Afortunadamente, ⁠contamos con muchos jugadores en el banquillo que están deseando y preparados para ayudar al equipo, y que aportan mucha calidad", añadió.

"Es un torneo largo. Si no lo recuperamos para este partido, nos aseguraremos de que esté disponible para el resto de la competición, porque lo vamos a necesitar".

La plantilla se mostró relajada ‌y animada el miércoles en el Great Park Sports Complex, realizando ejercicios de pase mientras la niebla costera daba paso al brillante sol del sur de California.

"Es un grupo fantástico y la unión es muy, muy firme", dijo Aaronson. "Todo el mundo bromea, ‌todo el mundo se lo pasa bien juntos. A veces diría que bromeamos demasiado y somos demasiado payasos, pero tenemos la ‌capacidad de dar ⁠un giro y ponernos en modo totalmente serio, como hicimos frente a Paraguay", agregó.

"Ahora nos esperan ​otros dos partidos en los que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, y esperemos que también más adelante".

Con información de Reuters