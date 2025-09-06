Ecuador vs Argentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

El duelo entre Ecuador y Argentina correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio el Monumental desde las 20:00 (hora Argentina), el martes 9 de septiembre.

Así llegan Ecuador y Argentina

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Ecuador en partidos

En su visita anterior, Ecuador empató por 0 con Paraguay. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina venció en casa a Venezuela por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Argentina.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 8 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG - 2 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Wilmar Roldán Pérez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Argentina 38 17 12 2 3 22 2 Brasil 28 17 8 4 5 8 3 Uruguay 27 17 7 6 4 10 4 Ecuador 26 17 7 8 2 8 5 Colombia 25 17 6 7 4 7

Horario Ecuador y Argentina, según país