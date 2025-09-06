Ecuador vs Argentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

El duelo entre Ecuador y Argentina correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio el Monumental desde las 20:00 (hora Argentina), el martes 9 de septiembre.
Así llegan Ecuador y Argentina
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Ecuador en partidos
En su visita anterior, Ecuador empató por 0 con Paraguay. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.
Últimos resultados de Argentina en partidos
Argentina venció en casa a Venezuela por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Argentina.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 8 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG - 2 PE - 3 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Wilmar Roldán Pérez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|22
|2
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|8
|3
|Uruguay
|27
|17
|7
|6
|4
|10
|4
|Ecuador
|26
|17
|7
|8
|2
|8
|5
|Colombia
|25
|17
|6
|7
|4
|7
Horario Ecuador y Argentina, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas