Ecuador, presionada para ganarle a Curazao si quiere seguir con vida en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Costa de Marfil contra Ecuador

La selección de Ecuador se enfrentará a Curazao en Kansas City el sábado, consciente de que, tras la derrota en el debut, ‌necesita sumar de a tres si ‌quiere mantener las esperanzas de avanzar a las fases de eliminación directa en el Mundial.

Encuadrados en el Grupo E junto a Alemania y Costa de Marfil, ambos cayeron en su primera presentación, por lo que ya no tienen margen de error.

Ecuador llegó al torneo con fama de equipo sólido tras su gran campaña en la eliminatoria sudamericana, en la que fue segunda basándose en su muy comentada disciplina ​defensiva.

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Pero su andadura comenzó ⁠con frustración, una derrota 1-0 ante Costa de Marfil en la que creó ‌ocasiones pero le faltó el acierto necesario para materializarlas.

Ahora, los hombres ⁠de Sebastián Beccacece deben reaccionar, ya que cualquier ⁠resultado que no sea una victoria les dejaría ante una tarea muy difícil de cara a su último partido de la fase de grupos, nada menos que contra ⁠Alemania.

"Lo que sigue tiene que ser afrontado de la misma manera que ​lo hemos afrontado hasta ahora: con mucha entereza, con ‌mucha integridad, con mucha intensidad y con ‌una idea clara de juego", dijo el DT días atrás.

Ecuador encajó cinco goles ⁠en 18 partidos de clasificación y se apoya en un núcleo defensivo formado por Willian Pacho, del Paris Saint-Germain, y Piero Hincapié, del Arsenal, mientras que Moisés Caicedo, del Chelsea, aporta energía y control en el centro del campo.

En la ​delantera, gran parte ‌de la responsabilidad sigue recayendo en el veterano Enner Valencia, que sigue siendo el referente y capitán, incluso ahora que una generación más joven se abre paso.

El reto para Ecuador radica en encontrar el equilibrio entre su estructura bien ensayada y la ambición ofensiva necesaria para convertir ⁠el control en goles.

"No hay revancha, continuamos, seguimos creyendo", sostuvo Valencia.

Para Curazao, este partido supone un paso más en lo que ya es una trayectoria extraordinaria en el Mundial.

La nación caribeña, con una población de unos 156.000 habitantes, es el país más pequeño que jamás haya participado en el torneo y llegó al Mundial invicto tras una notable campaña de clasificación.

Sin embargo, su debut contra Alemania, cuatro veces campeona del mundo, supuso una ‌dura iniciación, que terminó en una goleada 7-1 a pesar de haber vivido un momento histórico al marcar su primer gol en un Mundial.

Se espera que el seleccionador Dick Advocaat, una de las figuras más experimentadas del fútbol internacional, se base en el mismo enfoque pragmático que ha llevado a Curazao hasta aquí.

El capitán, Leandro Bacuna, aporta liderazgo ‌y serenidad en el centro del campo, mientras que jugadores como Juninho Bacuna y Jurgen Locadia suman experiencia en todas las zonas del terreno de juego, en una plantilla formada ‌en gran parte ⁠por talentos que juegan en los Países Bajos o nacidos allí.

Curazao suele jugar con un bloque defensivo compacto, buscando mantenerse organizado y ​golpear al contraataque, un planteamiento que resultó eficaz en la fase de clasificación, pero que quedó al descubierto ante rivales de primer nivel.

(Reporting by Lori Ewing, reporte adicional de Alexandra Valencia en Quito, Editing by Ken Ferris; editado en español por Javier Leira)