De qué cuadro es Duki: por quién hincha el cantante

El reconocido trapero confesó de qué equipo es hincha y sumó una increíble revelación sobre su relación con el fútbol.

Duki es uno de los artistas más influyentes en la escena del trap argentino y latinoamericano. Este joven rapero ha conquistado las listas de éxitos con temas que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y se lo considera uno de los pioneros del trap.

Pero más allá de su talento musical, muchos fanáticos se preguntan sobre ciertos aspectos de su vida que generan curiosidad entre sus seguidores, en especial uno: ¿de qué cuadro es hincha Duki? En este artículo te lo contamos.

¿De qué equipo es hincha el Duki?

Desde muy chico el Duki, cuyo nombre real es Mauro Ezequiel Lombardo, mostró interés por la música, especialmente el hip-hop. Nacido el 24 de junio de 1996 en Buenos Aires, su madre, Sandra Viviana Quiroga, abogada de profesión, y su padre, Guillermo Lombardo, diseñador gráfico, lo introdujeron en diversos estilos musicales desde temprana edad. A los siete años ya estaba sumergido en el mundo del rap, aunque también experimentó con el rock durante su adolescencia.

Duki ganó reconocimiento al participar en competencias de freestyle, como "El Quinto Escalón", que ganó en 2016. Al año siguiente, firmó con Mueva Records, aunque eventualmente se separó del sello por desacuerdos con el productor Omar Varela. Su primer sencillo, "No Vendo Trap", se convirtió en un éxito instantáneo en YouTube.

Duki ha lanzado varios álbumes de estudio, incluidos "Super Sangre Joven" (2019), "24" (2020), "Desde el fin del mundo" (2021) y "Temporada de Reggaetón 1 y 2" (2021 y 2022). A estos trabajos hay que sumarles su último lanzamiento este año: "Antes de Ameri". Su música ha trascendido fronteras, siendo reconocido no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica.

Más allá de su costado musical, lo cierto es que el rapero ha admitido ser hincha de Independiente, uno de los equipos más importantes del fútbol argentino. En una entrevista con Ibai Llanos, de hecho confesó por qué se alejó un poco del mundo del fútbol: "Yo era fanático de Independiente. Me pasó que perdieron un partido y me afectó anímicamente. Opté por empezar a distanciarme, porque me hacía mal", dijo.

Duki: algunos datos de su vida

Duki reconoció ser hincha de Independiente, pero también estar alejado del fútbol.

Duki tiene dos hermanos: Nahuel Lombardo, ingeniero de sonido, y Candela Lombardo, influencer en redes sociales conocida como Knd.lomba. Actualmente, está en una relación con Emilia Mernes, modelo y cantante, formando una de las parejas más famosas del momento.

Además de su carrera en solitario, Duki ha trabajado con otros artistas del género urbano como Bizarrap y Wos. También ha participado en proyectos solidarios, como homenajes a la Selección argentina de fútbol junto a Bizarrap. Se estima que la fortuna de Duki asciende a millones de dólares, gracias a su éxito en la música y las colaboraciones con marcas. Su impacto en la cultura popular argentina es innegable, y su nombre ya es sinónimo de triunfo en el mundo del trap.