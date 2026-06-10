DT de República Checa resta importancia a la presión de su ausencia en Mundial durante 20 años

​El entrenador de la selección de República Checa, Miroslav Koubek, dijo el miércoles que ‌no le intimida ‌la creciente presión de liderar al equipo en su primer Mundial en 20 años.

Además, respaldó su plan táctico para neutralizar la amenaza que representa Son Heung-min, el jugador más peligroso de Corea del Sur, en su primer partido ​del Grupo A ⁠el jueves.

"Llevo tanto tiempo haciendo esto que ‌estas cosas no me ponen nervioso", ⁠dijo Koubek a los periodistas, ⁠restándole importancia al peso de la sequía que azota al país desde hace dos décadas.

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Koubek elogió ⁠a Son, de 33 años, calificándolo de "verdadera ​leyenda" que representa la principal ‌amenaza en un peligroso ataque ‌surcoreano.

Sin embargo, el entrenador respaldó a su ⁠defensa, señalando que han "jugado contra grandes estrellas del fútbol" y que son capaces de controlar a los mejores delanteros del equipo asiático.

Al ​carecer de ‌la figura estelar que lideró a la selección checa en su última participación en un Mundial en 2006, el equipo actual se basará en un estilo ⁠combativo y físico, orientado a conseguir resultados a base de esfuerzo contra rivales más técnicos.

"Todo dependerá de las tácticas y de cómo aprovechemos nuestras fortalezas. Definitivamente necesitamos mantener la disciplina y la estrategia en el juego", dijo Koubek, destacando el juego ‌en equipo, la unidad y la realización de los sueños de la infancia como las principales motivaciones del equipo.

Koubek impuso su autoridad en la selección tras hacerse cargo después de una vergonzosa ‌derrota en la fase de clasificación contra las Islas Feroe, guiándolos a través de los playoffs hasta llegar ‌al torneo ⁠que se celebra conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Tras su partido ​inaugural, la República Checa se enfrentará a Sudáfrica y México.

Con información de Reuters