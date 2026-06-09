Donovan insta a EEUU a aprovechar la oportunidad de jugar el Mundial en casa

El exjugador estadounidense Landon Donovan habla con los medios antes de un partido entre el LA Galaxy y el Minnesota United en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, EEUU.

​El excapitán de Estados Unidos Landon Donovan afirmó que el éxito de su selección en el Mundial que se celebra en casa debería ‌medirse tanto por los resultados ‌como por el tipo de momentos emblemáticos que pueden impulsar el crecimiento del fútbol en el país.

Donovan, cuyo gol de la victoria en el tiempo de descuento contra Argelia en el Mundial de 2010 clasificó a Estados Unidos para la fase eliminatoria y sigue siendo uno de los goles más celebrados en la historia del fútbol estadounidense, dijo que las expectativas deben ser altas ​para los coanfitriones.

"Para nuestro ⁠equipo, la expectativa es que hay que pasar de la fase de ‌grupos", declaró Donovan a Reuters en una entrevista mientras promocionaba ⁠su colaboración con Nestlé.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que, en este ⁠caso, al tratarse de un Mundial en casa con un grupo muy favorable, la expectativa debería ser que ganemos el grupo", afirmó. "Cuando ganas el grupo, te abres ⁠un camino mucho más fácil para llegar lejos en el torneo".

Donovan ​señaló que los estadounidenses también necesitan momentos que cautiven ‌al público, y puso como ejemplos su ‌gol de 2010 y la actuación del arquero Tim Howard, con ⁠16 paradas contra Bélgica en 2014, como actuaciones que ayudaron a ampliar el atractivo del fútbol en Estados Unidos.

"Un gran momento en un partido importante crea, literalmente, millones de nuevos aficionados", dijo Donovan. "En este país, no somos solo ​jugadores, somos embajadores ‌y estamos tratando de hacer crecer este deporte".

El jugador de 44 años señaló que el torneo podría tener un efecto duradero más allá de los índices de audiencia televisiva o la venta de entradas, creando nuevos seguidores que podrían convertirse en aficionados de por ⁠vida.

Donovan reconoció las preocupaciones sobre los elevados precios de las entradas, pero dijo que los aficionados deberían encontrar la manera de vivir el torneo, ya sea dentro de los estadios o en fiestas para ver los partidos y festivales de aficionados.

"Este va a ser el mayor evento deportivo de la historia del planeta", afirmó. "Es realmente algo que solo ocurre una vez en la vida".

Donovan señaló que los jugadores estadounidenses ‌se enfrentarán a una intensa presión, pero también a una oportunidad única, y añadió que un buen comienzo sería crucial.

"Si marcamos pronto en el primer partido, el impulso comenzará a crecer de forma positiva", señaló. "Nuestro equipo es lo suficientemente bueno como para ser especial y hacer un buen recorrido en este torneo".

Cuando se le ‌preguntó qué jugadores estadounidenses podrían destacar como estrellas revelación, Donovan nombró a Christian Pulisic y Weston McKennie.

Según indicó, el centrocampista Pulisic, que pasó cuatro temporadas en el Chelsea ‌antes de fichar ⁠por el AC Milan, podría llegar a un público más amplio a pesar de ser ya muy conocido. Donovan también cree ​que la forma y la personalidad de McKennie podrían convertirlo en una figura destacada si rinde bien.

Estados Unidos comenzará su andadura en el Mundial el viernes en Inglewood, enfrentándose a Paraguay por el Grupo D.

(Editado en español por Carlos Serrano)