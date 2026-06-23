Doku se reincorporará a selección belga para el Mundial tras el nacimiento de su hijo

FOTO ARCHIVO-Jeremy Doku de Bélgica durante el entrenamiento

Por Rohith ​Nair

MIAMI, 23 jun (Reuters) - El belga Jeremy Doku ‌se dispone ‌a volver en avión para incorporarse a la selección en el Mundial, después de que el extremo regresara a Inglaterra ​para estar ⁠junto a su ‌esposa, que dio a ⁠luz a ⁠un niño el lunes.

Doku y su esposa, Shireen, han ⁠dado la bienvenida a ​un niño al ‌que han llamado ‌Praise.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Doku se perdió ⁠la igualdad de Bélgica contra Irán por enfermedad, tras haber jugado ​en ‌su debut, un empate 1-1 contra Egipto.

• "Dar la bienvenida a mi hijo al mundo ⁠es una de las mayores bendiciones que Dios me ha concedido jamás", declaró Doku en Instagram.

• "Ahora es el momento de volver ‌al fútbol y representar a mi país en el escenario más importante", añadió.

• Bélgica, tercera del Grupo ‌G, se enfrentará a Nueva Zelanda en Vancouver en su ‌último ⁠partido de la fase de grupos ​el viernes.

Con información de Reuters