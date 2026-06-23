Doku se reincorporará a selección belga para el Mundial tras el nacimiento de su hijo

Por Rohith Nair
MIAMI, 23 jun (Reuters) - El belga Jeremy Doku se dispone a volver en avión para incorporarse a la selección en el Mundial, después de que el extremo regresara a Inglaterra para estar junto a su esposa, que dio a luz a un niño el lunes.
Doku y su esposa, Shireen, han dado la bienvenida a un niño al que han llamado Praise.
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• Doku se perdió la igualdad de Bélgica contra Irán por enfermedad, tras haber jugado en su debut, un empate 1-1 contra Egipto.
• "Dar la bienvenida a mi hijo al mundo es una de las mayores bendiciones que Dios me ha concedido jamás", declaró Doku en Instagram.
• "Ahora es el momento de volver al fútbol y representar a mi país en el escenario más importante", añadió.
• Bélgica, tercera del Grupo G, se enfrentará a Nueva Zelanda en Vancouver en su último partido de la fase de grupos el viernes.
Con información de Reuters