Simeone reveló qué dijo en el vestuario de River después de una dura eliminación: "Tengo un equipo de cagones"

El "Cholo" recordó en su docuserie de Amazon el partido de vuelta contra San Lorenzo por la Libertadores 2008.

La semana pasada salió la serie documental Simeone. Vivir partido a partido, sobre el entrenador argentino Diego Pablo Simeone y cómo vivió la última temporada, en la que se consagró campeón con el Atlético de Madrid. Pero, el protagonista también repasa distintas partes de su vida y su carrera como técnico, entre ellas su paso por River Plate.

El "Cholo" reveló qué les dijo a sus futbolistas luego de la dura eliminación ante San Lorenzo por la Copa Libertadores 2008. Los dos equipos argentinos se cruzaron en los octavos de final del torneo continental. La ida, en el Nuevo Gasómetro, la había ganado el "Ciclón" por 2-1 y la vuelta fue empate 2-2, lo que le dio la clasificación a San Lorenzo dirigido por Ramón Díaz.

Pero el hecho que generó la bronca del entrenador de River fue que el "Millonario" iba ganando por 2-0 el partido de vuelta, como local, y tenía dos jugadores más por las expulsiones de Jonathan Bottinelli y Diego Rivero. En tres minutos, Gonzalo Bergessio metió dos goles y dio vuelta la serie a favor de los de Boedo.

Simeone no ocultó su bronca al llegar al vestuario. "Les dije lo que sentía, ‘Lo que más me duele es que tengo un equipo de cagones, pero lo peor es que el equipo de cagones lo lidero yo'", expresó en la docuserie de Amazon Prime.

También recordó que esa derrota les sirvió para canalizar la bronca de la eliminación copera en el Torneo Clausura. "Tenemos cuatro fechas para salir campeón, no hay otra posibilidad’. Y me fui. Creo que me habrán dicho de todo, pero era lo que sentía”, contó el DT. El River de Simeone finalmente se consagró campeón del campeonato local ganando cinco de los últimos seis partidos.

Algunos jugadores de aquel River le han endilgado culpa al entrenador por haber perdido la serie jugando 11 contra 9. "Tenía que haber metido todos defensores por más que quedase como un cagón y ahí terminábamos 2-0″, ha declarado Sebastián "El Loco" Abreu, que esa noche había marcado el segundo gol del "Millonario".

Por aquellos años, el "Cholo" era un técnico muy vertical y ofensivo. Para liquidar el partido eligió poner dos delanteros como Mauro Rosales y Alexis Sánchez, por dos mediocampistas como Augusto Fernández y Matías Abelairas.