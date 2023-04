La grave revelación del Turco García sobre la muerte de Maradona: "Lo secuestraron"

Claudio "Turco" García, amigo de Diego Maradona, hizo una gravísima acusación pública con relación a la muerte del "Diez". Y hasta aseguró que en aquel entonces "lo secuestraron".

Claudio "Turco" García hizo una gravísima revelación pública con relación a la muerte de su amigo Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020. El exfutbolista se llevó muy bien con el ídolo durante su época juntos en la Selección Argentina y luego mantuvieron un vínculo afectuoso a la distancia.

Durante la entrevista con el programa Paren La Mano (Radio Vorterix), el exdelantero de 59 años realizó una categórica denuncia y hasta brindó detalles inéditos del abandono del lugar en el que "El Diez" falleció. El exjugador apuntó duramente contra el entorno de su excompañero y disparó munición gruesa contra todos.

La fuerte denuncia del Turco García por el fallecimiento de Maradona: "Lo dejaron morir"

El exatacante de Racing, Huracán y Colón, entre otros, aseguró que “se podría haber evitado la muerte de Maradona. Se murió de un dolor de muela. Con todas las qué pasó antes, que fueron terribles…". "Nosotros, como argentinos o hinchas del fútbol, decíamos: ‘Qué mal que está Diego, en cualquier momento se muere’, pero cuando se murió no lo podíamos creer", se sinceró.

Al mismo tiempo, el emblema de "La Academia" recordó el abandono del sitio en el que "Pelusa" pasó sus últimos días, ya que aseguró que "no había un desfibrilador en la casa, no había una ambulancia...". Con relación a la gente cercana al astro del fútbol, García precisó que "los que lo cuidaban se creían que no se iba a dormir nunca". Además, repasó una situación ocurrida cuando el estado de salud de su amigo ya estaba muy deteriorado: "Me cambiaron el teléfono de él ocho veces. Yo hasta el día en el que lo operaron de la cabeza seguía hablando con Diego. Ese día le mando un mensaje y le digo: ‘Armando, ¿cuando nos vemos?’. Y me contestó de una forma que no era la de él".

Maradona y El Turco García fueron amigos desde la Selección Argentina.

"El Turco" detalló cómo fue su reacción en aquella época: "Entonces, le digo a esa persona ‘decile a Diego que me conteste, que el que me contestó no era él’". También resaltó que "pasaron cinco horas, se despertó y mejoró un poco". La respuesta de "Pelusa" fue contundente: "Me dice ‘amigo, vamos a comer cuando nos veamos’". Resignado, el exdelantero opinó que "lamentablemente no pudo ser, lo dejaron morir. Lo secuestraron. Ojalá que se haga justicia”.