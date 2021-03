A tres meses de la lamentable muerte del ídolo nacional Diego Maradona, salieron a la luz pruebas que reflejan el destrato de las personas que formaban parte del “entorno” del 10 en los últimos momentos de su vida. Por ese motivo, fanáticos del astro convocaron a una marcha para reclamar justicia.

En las últimas horas se dieron a conocer las condiciones en las que vivió Diego en sus últimos meses. Quienes supuestamente tenían la tarea de contenerlo no controlaban el consumo de alcohol y hasta le proveían medicamentos sin ningún tipo de cuidado.

Por ese motivo, y sumados a los pedidos de justicia que vienen haciendo Dalma y Gianinna desde el fatídico hecho, organizaciones de fanáticos realizaron una convocatoria al Obelisco porteño para pedir por el Diez. "Justicia por Diego. No murió, lo mataron", dice uno de los flyers del evento.

La cita es el próximo 10 de marzo a las 18. La convocatoria se enmarca en la leyenda "Todos al Obelisco a exigir juicio y castigo a los culpables. #10mPorD10S". Algunas de las organizaciones que están difundieron el evento son Pueblo Maradoniano, La Diego Maradona y Comando Maradona.

"Le arruinaron la vida, que no arruinen su memoria. El 10 de marzo estaremos en el Obelisco apoyando la marcha de pedido de justicia por los hechos que derivaron en la muerte de Diego. En paz y con barbijo. La Condena Será Social", expresó la cuenta de Instagram de Pueblo Maradoniano.

En las últimas horas, Claudia Villafañe dialogó con el programa Polémica en el Bar y apuntó contra el entorno del papá de sus hijas: "No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí, después de que salieran todos los audios como evidencia de todo lo que le estaban haciendo a Diego pueden salir hablando de años pasados y metiéndome a mi. Yo no hice nada que no haya estado avalado por los hijos y las hermanas de Diego, no me tomé ninguna atribución de ningún tipo".