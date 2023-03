El insólito ataque de un exarquero chileno al Dibu Martínez por ganar el premio The Best: "No estuvo"

Un exarquero chileno atacó de manera insólita a Emiliano "Dibu" Martínez luego de que el campeón del mundo se quede con el premio The Best de la FIFA el pasado lunes 27 de febrero.

03 de marzo, 2023 | 14.57

Un ex arquero chileno ninguneó al Dibu Martínez tras ganar el premio The Best

Un exarquero chileno apuntó contra Emiliano "Dibu" Martínez luego de que el campeón del mundo se quede con el premio The Best. Los principales motivos de esta insólita crítica al héroe en la final contra Francia pasaron por el rendimiento que tuvo a lo largo del 2022 en el Aston Villa y también en la Copa. Claro que para esto, el portero que se desempeñó en la Universidad de Chile y otros clubes de su país no tuvo en cuenta uno de los momentos claves del argentino en el torneo. Se trata de Jhonny Herrera, quien representó a su nación en Brasil 2014 pero quedó detrás de Claudio Bravo y ni siquiera sumó minutos. El trasandino dio a entender que el "Dibu" no fue el mejor del año y sí lo fue Thibaut Courtois, el belga que ataja en el Real Madrid y que no pasó la fase de grupos con su Seleccionado. En diálogo con TNT Sports, el ex hombre de la U no se guardó nada contra el ganador de la Copa América, la Finalissima y el Mundial. MÁS INFO Selección Argentina Con Messi y Garnacho, la lista de convocados de la Selección para los amistosos "Imagino que los premios anuales se caracterizan por el rendimiento del año. De hecho él está en su club y no está pasando por un buen momento. Si bien ha tenido buenas actuaciones, fue trascendental en la tanda de penales, pero atajando, los números y lo que hizo en cada partido creo que no condicen con el mejor arquero del mundo", soltó Herrera en un principio. Luego, opinó sobre el portero de la Selección de Bélgica: "Para mí fue Courtois. Lejos el mejor arquero del mundo este año, el más trascendental en su equipo". Por otro lado, analizó el rendimiento del "Dibu" sin tener en cuenta la tremenda tapada contra Kolo Muani en el alargue de la final: "Creo que le llegaron como 12 tiros directos y le hicieron 8 goles. Es demasiado. No estuvo sólido en los 90 minutos y en el alargue, pero sí en los penales. Él empezó a jugar a los 28 años prácticamente. Hay un sinfín de porteros con muchas más condiciones. Es un buen arquero, fue muy trascendente tanto en la Copa América como en el Mundial, pero de ahí a ser el mejor arquero del mundo es mucho. Me gusta más como ataja (Franco) Armani". Se quebró: la emoción del Dibu Martínez por recibir el The Best 2023 Dibu Martínez se quedó con el premio The Best luego de tener un gran Mundial en Qatar y que, además, le sumó una muy buena actuación en el Aston Villa. A lo largo de la su historia en la Selección, Dibu Martínez fue clave en varios momentos argentinos: desde la Copa América 2021 hasta la conquista de la Finalissima en Wembley contra Italia. Sin embargo, las atajadas ante Australia en octavos de final, los penales ante Países Bajos en cuartos y, por supuesto, en la final contra Francia, fueron claves. "Es un orgullo para mí país. La gente sabe lo pasional que es el argentino y poder levantar la Copa del Mundo es algo increíble", dijo Martínez con el trofeo en mano y visiblemente emocionado. De hecho, el "Dibu" se consagró además como el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año. "Siempre me preguntan qué arquero fue mi ídolo. Yo digo que son mi madre limpiando edificios, 8 o 9 horas; y mi padre yendo a trabajar a diario. Mis ídolos son ellos". declaró.