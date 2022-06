A los 22 años, Delfina Pignatiello se retiró de la natación

La nadadora dijo adiós a la competencia después de una corta carrera. Lo hizo a través de sus redes sociales.

La deportista argentina Deflina Pignatiello anunció su retiro de la natación. La confirmación la dio a través de un posteo en redes sociales en el que sostiene que da "un paso al costado del alto rendimiento y de la competencia".

La última gran competencia de Deflina Pignatiello fue en Tokio 2021 donde no tuvo una gran actuación. La ahora ex nadadora de 22 años tiene, entre otras grandes marcas, el récord sudamericano en 800 metros. A lo largo de su vida, a los 15 participó de su primera competencia importante, el Mundial juvenil, y en 2016 consiguió el récord nacional en los 800 metros libres.

En 2017, en Estados Unidos, se proclamó bicampeona en los 800 y 1500 metros. También ganó una medalla de plata en los 400m. Por si fuese poco, obtuvo dos medallas de plata en los JJ. OO. de la Juventud 2018, en los 400 y de los 800 metros libres. En esta competencia fue donde dio su salto a la fama para el público y se convirtió en una de las favoritas aunque no pudo quedarse con la de oro.

Pignatiello, en sus redes sociales, escribió: "En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curosidad".

Por otro lado, finalizó: "Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alente y hoy agrego: Anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego. Ojalá se conviertan en el niño que siempre quisieron ser".

La presión de los medios

En una charla con el Doble Merito, previo a los Juegos Olímpicos, , Pignatiello aseguró: “No me gusta pensarme como una promesa nacional del deporte, sino como que me encanta entrenarme y competir. Durante los Juegos de la Juventud 2018 me pusieron una mochila que me mataba, ni yo ni nadie la tiene que estar cargando porque nadie te ve en el día a día, solo mira un resultado. Comparto con un círculo de gente muy chico, pero después, cuando ganás la medalla, están todos colgados ahí”.