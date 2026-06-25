Delantero Eze prefiere ignorar críticas por desempeño de Inglaterra en último partido del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Croacia

El delantero inglés Eberechi Eze dijo que no le interesan las críticas que siguieron al empate sin goles ‌de su selección ante Ghana ‌en el Mundial, y prefiere centrarse en las únicas opiniones que le importan: las de dentro de la concentración de Inglaterra.

Inglaterra afronta el sábado el último partido del Grupo L ante Panamá, con ganas de hacerse con el primer puesto del grupo si gana, a pesar del frustrante empate a 0-0 con Ghana, que provocó críticas por parte de ​algunos aficionados descontentos con ⁠la falta de peligro ofensivo del equipo.

Eze, que debutó en el ‌Mundial al salir como suplente en la segunda parte ⁠ante Ghana, dijo que presta poca atención ⁠a las opiniones ajenas a la concentración.

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"Intento no prestar demasiada atención a lo que la gente dice sobre lo que hacemos. Nosotros somos los ⁠que estamos dentro, los que nos esforzamos y los que estamos ​en el campo", dijo Eze el jueves.

"Intentaremos disfrutar ‌de esta burbuja en la que ‌nos encontramos y centrarnos en lo que hacemos... esa es la ⁠mentalidad que tengo".

El jugador de 27 años, que disputó los últimos 18 minutos frente a Ghana en su primera aparición en la escena mundial, dijo que la paciencia ha sido una parte fundamental de ​su carrera.

"Es la ‌mentalidad con la que también he crecido: estar preparado, ser resiliente, confiar en que llegará el momento y estar listo para expresarte y darlo todo", dijo.

Esa mentalidad se vio reforzada durante la campaña en la que el Arsenal se proclamó ⁠campeón, cuando Eze tuvo que esperar a que se le presentaran oportunidades antes de poder aportar de forma significativa.

"Está bien. Es el tipo de posición en la que uno quiere poder jugar", dijo Eze.

"Quieres salir al campo e intentar influir en el partido y ayudarnos. Cada partido es difícil y diferente, así que te enfrentas a retos distintos. El de Ghana fue un ‌partido complicado para entrar en el campo".

Eze y sus compañeros de la selección inglesa Bukayo Saka, Declan Rice y Noni Madueke llegaron a Norteamérica tras el tan esperado triunfo del Arsenal en la liga.

Eze dijo que cree que el éxito genera confianza en uno mismo.

"Tener en el equipo a ‌jugadores que han ganado títulos te da, sin duda, un tipo diferente de confianza, tranquilidad y seguridad en lo que eres capaz de hacer", dijo.

Lejos de ‌sentirse fatigado tras ⁠una exigente temporada con su club, Eze afirma que el propio Mundial le proporciona toda la motivación que necesita.

"Me ​encanta jugar al fútbol", dijo. "Por supuesto, necesitas un tiempo para descansar y tomarte un respiro, y estoy seguro de que eso llegará después de esto".

Con información de Reuters