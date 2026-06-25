La advertencia del papa León XIV por la I.A: "No podemos considerarla como moralmente neutra"

El papa León XIV pidió que queden "claras" las "responsabilidades" en "todas las etapas" del desarrollo de la inteligencia artificial, herramienta sobre la que aseguró que no es "moralmente neutra".

"No podemos considerar la IA como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades: lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones", expresó el sumo pontífice en su cuenta de X.

Luego, el papa León XIV apuntó contra las condiciones en las que se desarrollan las distintas formas que conocemos -y las que todavía no- de la inteligencia artificial. "El discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que debe interrogarse también sobre el modo en el que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que lo guían", tuiteó.

El respeto de la inteligencia artificial por "la dignidad humana"

En otro mensaje que publicó en hilo, León XIV opinó que "para que la IA respete la dignidad humana y sirva realmente el bien común", es "esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas".

Luego, el Papa profundizó su desarrollo sobre las "etapas" que atraviesan a la inteligencia artificial: "Desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles las decisiones concretas". "Debe ser posible identificar quién debe 'rendir cuentas' de las decisiones, motivarlas, controlarlas y, cuando es necesario, remediar los daños que derivan de ellas", añadió el líder de la Iglesia Católica.

Qué se sabe sobre un posible viaje del Papa a Argentina

La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a generar expectativa luego de que se confirmara su viaje a Perú para noviembre. Aunque desde la Iglesia aclararon que todavía no existe una confirmación oficial del Vaticano, ya se analizan posibles escalas en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, además de una eventual misa multitudinaria en el estadio Monumental de River Plate, que ofreció formalmente sus instalaciones para recibir al pontífice.

De concretarse, sería la primera visita de un Papa a la Argentina en casi 40 años, ya que la última fue la de Juan Pablo II en 1987. La invitación formal fue realizada por la Conferencia Episcopal Argentina y reforzada este año por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la definición final dependerá de la Santa Sede, mientras la Iglesia insiste en que cualquier viaje tendrá un carácter estrictamente pastoral y no político.