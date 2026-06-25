Krack, de Aston Martin, dice que Alonso es demasiado rápido para retirarse

Imagen de archivo del piloto español de Aston Martin Fernando Alonso durante una conferencia de prensa en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula Uno, en el Circuito de Barcelona-Cataluña, Barcelona, ​​España.

Aston Martin quiere que el bicampeón del mundo de Fórmula Uno Fernando Alonso, que ahora ‌tiene 44 años, siga ‌con ellos una vez que expire su contrato al final de la temporada, según declaró el jueves el director de operaciones en pista, Mike Krack.

"Fernando ha decidido que tomará una decisión en torno a las vacaciones de verano, y estamos contentos con los pilotos", ​declaró Krack a ⁠la prensa antes del Gran Premio de Austria ‌de este fin de semana. "Fernando no debería ⁠retirarse. Es demasiado rápido".

Aston Martin ⁠está pasando apuros esta temporada, la primera de su nueva colaboración con Honda en materia de motores, y su ⁠monoplaza ha resultado lento y poco fiable.

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En ​la actualidad ocupa el décimo puesto ‌de once equipos, por delante ‌de los recién llegados de Cadillac con un punto, ⁠sumado por Alonso —cuyo compañero de equipo es el canadiense Lance Stroll— en siete carreras.

El piloto español, el más veterano en activo de la F1, también ​ha sido ‌relacionado en los medios con un posible regreso a Alpine, propiedad de Renault y dirigida por su antiguo jefe de equipo Flavio Briatore, con quien ganó el título.

Alonso afirmó que ⁠los comentarios de Krack no cambian nada y que sabe que aún tiene la velocidad necesaria para competir al más alto nivel.

"No he tomado ninguna decisión, esperaré probablemente hasta las vacaciones de verano, que son en agosto, y después del verano vienen Zandvoort y Monza; creo que ‌por esas fechas probablemente decidiré qué hacer el año que viene", indicó.

"Seguiré compitiendo porque me siento rápido, motivado y me encanta lo que hago, y no voy a parar ahora, porque no me siento poco competitivo ni ‌siento que ya no disfrute compitiendo", añadió, aclarando que competir no significa necesariamente hacerlo en la F1.

"Sigo encantado con la ‌Fórmula Uno. ⁠También estoy comprometido con este equipo, así que, aunque no compita, mi compromiso con el ​equipo y con el proyecto sigue siendo el mismo, igual que lo ha sido durante años", afirmó Alonso.

Con información de Reuters